Сочинение Барство дикое и «культурное» (по произведениям И. С. Тургенева)

По определению А. И. Герцена, “Записки охотника” Ивана Сергеевича Тургенева явились “поэтически написанным обвинительным актом крепостничеству”.

Крепостник Стегунов из рассказа “Два помещика”, казалось бы, милейший и добрейший человек, “низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. . . большой хлебосол и балагур. . . Он никогда ничем не занимался и даже “Сонник” перестал читать”. Он считает, что раз он барин, так должен барствовать, а мужики должны гнуть на него спины. На крестьян он смотрит как на рабочий скот, который он волен разводить или уничтожать. Невзлюбив две крестьянские семьи, он откровенно признается: “И без очереди в солдаты отдавал и так рассовывал — кой-куды: да не переводятся, что будешь делать?” Все это он рассказывает спокойно, весело улыбаясь. От этого автору и читателям становится омерзительно. Стегунов, спокойно прихлебывая чай, с удовольствием прислушивается к звукам, доносящимся из конюшни, где по его приказу бьют буфетчика Васю. В этой обыденности событий Тургенев видит и подчеркивает бесчеловечность крепостного права. В лице Стегунова представлено старое, дикое барство. Но еще страшнее, по мнению автора, “культурное”, современное барство.

Отставной гвардейский офицер Аркадий Павлович Пеночкин из рассказа “Бурмистр” получил традиционное “отличное” воспитание. В его доме все устроено на европейский лад. Он “культурно” эксплуатирует своих крестьян и так же культурно их наказывает. За то, что лакей подал ему неподогретое вино, Пеночкин, не повышая голоса, приказывает слуге: “Насчет Федора распорядиться. . . ” Он не позволит себе ни ударить свою жертву, ни накричать на нее, но от этого не становится легче крестьянам. За помещика накажет его помощник — бурмистр. “Зверь — не человек; сказано: собака, пес, как есть пес”, — говорят о нем жертвы.

Читатели видят в “Записках охотника” правдивое отражение русского быта, жестокой эксплуатации народа.

Эту тему Тургенев продолжает в рассказе “Муму”, имеющем автобиографическую основу. В образе старой взбалмошной барыни писатель вывел черты своей матери. По своей антикрепостнической направленности рассказ является прямым продолжением “Записок охотника”. В угоду своим капризам барыня забирает Герасима из деревни, где он привык жить и работать, поселяет в городе. Заставляет отказаться от симпатий и привязанностей. У крепостного крестьянина не должно быть чувств и желаний. Это рабочая сила, принадлежащая хозяину.

Но автор показывает и первые ростки протеста, они еще робкие и стихийные, и Тургенев предупреждает о грядущих потрясениях; если помещики не одумаются, государство не изменит своего отношения к крестьянам.

Эти произведения ставят писателя в ряд с такими борцами против крепостничества, как Пушкин и Гоголь, Некрасов и Салтыков-Щедрин. Честность и благородство Ивана Сергеевича Тургенева помогли ему сделать смелый выбор, встать в ряды защитников угнетенного народа. .