Барто А.Л. - Вариант 1

Агния Львовна Барто

1906-1981

Одна из известнейших советских детских поэтов. Автор большого количества детских стихотворений; кроме того, писала прозу киносценарии, пьесы, поэмы, выступала как публицист и теоретик детской литературы. Ее творчество, новаторское в 1920—30-е гг. , “многословное и конъюнктурное” (Е. О. Путклова) — в последующие десятилетия, всегда пользовалось признанием не только читателей, но и властей: Б. — непременный делегат всех писательских съездов, лауреат Сталинской(195О) и Ленинской (1972) премий, участник советских делегаций на различных международных мероприятиях.

Родилась в Москве. Отец — ветеринарный врач Л. Волов. Стихи начала писать еще в гимназии и продолжила в балетном училище. Во время выпускных торжеств Б. читала свои стихи, на которые обратил внимание нарком просвещения А. В. Лукачарский, вызвавший ее в Наркомпрос и посоветовавший писать веселые детские стихи. В 1925 г. вышла первая книга Б. , состоящая из двух стихотворений — “Китайчонок Ван Ли” и “Мишка-воришка”. Определяющим в формировании молодой поэтессы оказалось влияние В. В. Маяковского, Этим влиянием объясняется и преимущественно сатирическая направленность ее произведений, и пристрастие к стилистическим экспериментам: Б. резко меняет размер в пределах одного стихотворения (“Ох, доска кончается, / Сейчас я упаду”), широко употребляет неожиданные эффектные рифмы, порой граничащие с каламбуром (“мне когда”—”некогда”; “Лида, мол”—”выдумал”). Эти поиски в области формы подчас негативно воспринимались критикой, и поэтессе приходилось доказывать право на подобные эксперименты в детской поэзии.

Барто никогда не увлекалась небылицами, “перевертышами» широко представленными в детской поэзии 20—30-х гг. В ее стихотворениях создаются сатирические и юмористические образы детей, высмеиваются самые разнообразные недостатки. К. Чуковский писал ей, поздравляя с 50-летием, в 1956 Е: Даже когда Вы в своей книге высмеиваете какую-нибудь Соню или Клаву, это воспринимается ими не как нудная нотация взрослых, а как дразнилка своей же подружки «. . . » Вы разговариваете со своими Егорами, Катями, Любочками не как педагог или моралист, а как уязвленный их

плохим поведением товарищ”. Несколько известных стихотворений 20-х гг. “Девочка-ревушка”, “Девочка - чумазая” и пр. написаны в соавторстве с первым мужем, П. Н. Барто, который уже в 80-е гг. издал своеобразную детскую поэтическую энциклопедию по орнитологии.

Второй муж Барто — А. В. Щегляев, ученый-энергетик, доктор наук, академик. Плодотворным оказалось сотрудничество Барто с С. Я. Маршаком, редактировавшим первые ее произведения. Маршак долго не принимал сатиричность стихов Барто, упрекая их в излишней фльетонности”. Маршак требовательно, подчас придирчиво критиковал произведения Барто. По свидетельству самой Барто. , она однажды предложила

Маршаку: «Давайте встретимся в следующий раз только тогда, когда вы примете все мое стихотворение в целом, а не отдельные куски или строчки». Маршак пришел к Барто в 1938 г. : стихотворением, понравившимся ему был “Снегирь”.

Конец 20—30-х гг. — период расцвета дарования Барто.

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