Сочинение Басенное начало в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина

Сказки Салтыкова-Щедрина называют баснями в прозе, в них отчетливо прослеживаются фольклорные и русская сатирическая литературная традиции.

В его сказках правдиво раскрываются проблемы народа. Сатирик зло обличает самодержавие, либерализм и господствующий класс, явно подчеркивает тупость, лень, неспособность правящей верхушки мыслить и работать.

В сказках Салтыкова-Щедрина отсутствует положительный герой, даже в "Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил" мужик, который умеет работать, проявляет смекалку, никакая ситуация не может поставить его в тупик, — не является тем героем, который должен быть примером. А почему? Потому что он всегда готов подчиняться, работать на того, кто того не заслуживает, он безразличен к самому себе, своему "я", готов гнуть спину под постоянными упреками ленивых и легкомысленных генералов. Он не может оценить свой труд. Почему же тогда два никчемных человека должны ценить его?

Русский мужик заслуживает того, что "заработал": "рюмку водки да пятак серебра".

В сказках Салтыкова-Щедрина в образах зверей изображены человеческие пороки. Например, в "Премудром пескаре" столетний пескарь, проживший свою жизнь в одиночестве, никому не доверявший, боявшийся всех и вся, так и не решился хотя бы раз совершить какой-либо стоящий поступок, он, больной и умирающий, без друзей и родных, бессмысленно проживший жизнь, исчезает неизвестно куда. А жил ли вообще когда-нибудь этот пескарь? Никто с ним не общался, не видел его, советы "премудрого" никому не нужны. Его жизнь прошла серо и уныло, и прожить сто лет, зарывшись в собственной норе, никому не интересно. Пусть жизнь протечет бурно, ярко, интересно, но лучше погибнуть в зубах щуки, зная, что о тебе кто-нибудь вздохнет или заплачет. В сказке "Медведь на воеводстве" Салтыков-Щедрин придерживается традиционных амплуа: Медведь-воевода у него — майор, Осел — советник, Кукушка — гадалка, Попугаи — скоморохи, Сорока-воровка — ключница, Дятел — ученый-летописец, Соловей — певец и т. д. Его звери полностью ассоциируются с "профессией", заложенной природой и человеческим восприятием.

Сатирик смеется над пороками общества, которые устраивают это же общество, над окружающей действительностью, которая реальна и совершенно не вызывает смеха. .