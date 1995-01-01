Башлачев А. - Вариант 1

БАШЛАЧЕВ Александр Николаевич (27 мая 1962, Череповец —17 февраля 1988, Ленинград), российский поэт, рок-музыкант, автор песен.

В 1982 окончил факультет журналистики Уральского университета в Свердловске, после чего вернулся в родной Череповец и работал в местных молодежных газетах. В этот период он близко сошелся с местным рок-сообществом, публиковал проблемные статьи о рок-н-ролле. Примерно в 1983 он неожиданно для многих начал писать стихи, сразу же поразившие всех, кто их слышал. В сентябре 1984 состоялась его встреча с опальным в ту пору музыкальным критиком и журналистом Артемием Троицким, который поддержал молодого автора. Месяцем позже Башлачев уже оставил Череповец и весь следующий год колесил по стране, поражая своих почитателей все новыми и новыми песнями. В марте 1985 состоялось его первое публичное выступление в Ленинграде, когда он, вместе с Юрием Шевчуком, спел несколько песен на неофициальном концерте (запись этого концерта в 1995 была издана фирмой «Manchester Files» под названием «Кочегарка»). В 1986 он переехал в Ленинград, где вступил в местный рок-клуб. Башлачев участвовал в устном выпуске журнала «Рокси», работал в знаменитой котельной «Камчатка» и выступил на 5-м Ленинградском рок-фестивале в июне 1987 — фрагменты его выступления были отсняты для фильма «Рок».

Тем же летом принял участие в работе над фильмом «Барды проходных дворов» (в прокате — «Игра с неизвестным»), однако по неясным причинам в последний момент отказался сниматься. К сожалению, предпринятая тогда же попытка профессионально записать Башлачева для пластинки на ленинградском отделении «Мелодии» так и не удалась.

В последний год своей жизни он явно испытывал внутренний кризис, причины которого остались не до конца ясны.

В начале 1988 в настроении Башлачева, казалось, наступил просвет: он дал несколько концертов в Москве и запланировал свои новые выступления. Однако 17 февраля, уже по возвращении в Питер, Александр Башлачев покончил с собой, выбросившись из окна квартиры, где он в то время жил, — похоже, что решение это было принято не под влиянием момента, а стало результатом мучительного выбора.

За короткий промежуток времени Башлачев создал около ста песен, принадлежащих к его «золотому запасу». Хотя на формирование его стиля и поэтического языка, без сомнений, повлияла песенная поэзия Высоцкого и Галича, песни Гребенщикова и Науменко, поэтические эксперименты начала века и древнерусская эпическая поэзия, Башлачев создал свой собственный художественный мир.

В 1991 петербургское издательство «Новый Геликон» выпустило единственное на сегодня собрание песен и стихов Башлачева «Посошок». Начиная с 1989 вышло более двух десятков пластинок, кассет и компакт-дисков с записями Башлачева.

Он стал одним из наиболее значительных явлений в отечественном бард-роке. В его многослойных стихах-песнях, полных неожиданных ассоциаций, парадоксального юмора и виртуозной игры словами, смелых рифм и сложных размеров, причудливо переплелись архаика и современность, былинные сюжеты и реалии рок-бытия, высокая трагедия и откровенное скоморошество. .