Башмачкин Акакий Акакиевич – главный герой повести. «Маленький человечек

с лысинкой на лбу», 50-ти лет. Всю жизнь он служит переписчиком бумаг «в одном департаменте». Там его презирают, коллеги издеваются над этим неприметным, забитым человеком. Б. получает мизерную зарплату, поэтому всю жизнь ходит в заношенной до дыр шинели. Наступает момент, когда ее уже не возможно починить, - нужно шить новую. Расчислив свой «капитал», Б. решается на это. Он начинает экономить, отказывая себе во всем. Б. поддерживает «вечная идея будущей шинели», он даже допускает «дерзкие и отважные мысли», не положить на куницу на воротник? Наконец, герой собирает нужную сумму денег для пошива шинели, и она сшита. С этого момента Б. как будто перерождается. Идя на вечер к своему сослуживцу, чтобы «вспрыснуть» обнову, герой другими глазами смотрит на все окружающее. Все ему кажется прекрасным и удивительным. В гостях он задерживается до 12 часов ночи (впервые в жизни!). На обратном пути героя обворовывают – крадут шинель, которую он успел ощутить «подругой жизни». С этого момента начинается «второй круг ада» для Б. Он ходит по всем инстанциям, пытаясь добиться, чтобы его шинель нашли. Не найдя помощи у пристава, Б. обращается к «одному значительному лицу». Чин и осознание своего положения совершенно сбили этого чиновника с толку. Человеческое начало подавлено в нем бюрократическим гонором. Просьба несчастного Б. вызывает у чиновника приступ неудержимого гнева. По дороге домой потрясенный Б. заболевает «грудной жабой». Не приходя в себя и проклиная Его Превосходительство, герой умирает. О его смерти узнают лишь на 4-ый день и, не печалясь, тут же заменяют новым исполнителем. Но «жизнь» «маленького человека» на этом не окончилась. Б. превращается в мистического мстителя. По ночам он срывает шинели с чиновников любых рангов и, наконец, добирается до своего обидчика. Только после этого дух Б. успокаивается. Таков итог социально, а вследствие этого, и личностно ничтожной личности, превращенной в функцию. .