Сочинение Басня И.А. Крылова "Обоз"

Басня касается стратегии и тактики Кутузова в Отечественной войне 1812г. Полководец постоянно подвергался постоянным нападкам со стороны Александра I и военной молодёжи из-за уклонений от решительных сражений под стенами Москвы, и после сдачи её Наполеону. Крылов оправдывает неспешные, но продуманные действия Кутузова, должные, как понимал баснописец, привести к полному краху Наполеону, и порицал повеления Александра I, торопившего Кутузова и толкавшего его к промахам и ошибкам. Не менее досадны были для Кутузова ропот и горькое нарекание его молодых сподвижников. Вероятно, Крылов не знал о словах, сказанных старым фельдмаршалом принцу Вюртембергскому: “Наши молодые горячие головы негодуют на старика, что я удерживаю их порывы. Они не обращают внимания на обстоятельства, которые делают гораздо более, нежели могло бы сделать наше оружие”. Тем значительнее историческое, политическое и военное чутьё Крылова, чья басня защищала Кутузова и его план от наскоков неопытных молодых людей. Их патриотические чувства были объяснимы, но не становились то этого истинными.

Тем самым под образом “коня доброго” Крылов имел в виду Кутузова с его осторожностью и выдержкой при отражении наполеоновского нашествия. Обращая внимание на слова: “А примешься за дело сам, Так напроказишь хуже” – мы понимаем прозрачный намёк на Александра I, по вине которого было проиграно Аустерлицкое сражение. .