Байрон Дж.-Г. - Вариант 1

БАЙРОН, ДЖОРДЖ ГОРДОН (Byron, George Gordon) (1788–1824), один из величайших английских поэтов-романтиков. Родился 22 января 1788 в Лондоне. Его мать, Кэтрин Гордон, родом шотландка, была второй женой капитана Д. Байрона, первая жена которого умерла, оставив ему дочь Августу. Капитан скончался в 1791, успев растратить бльшую часть состояния жены. Джордж Гордон появился на свет с изуродованной стопой, из-за чего у него с раннего детства развилась болезненная впечатлительность, усугубленная истерическим нравом матери, растившей его в Абердине на скромные средства. В 1798 мальчик унаследовал от двоюродного деда титул барона и родовое поместье Ньюстед Эбби под Ноттингемом, куда он переехал с матерью. Мальчик занимался с домашним учителем, затем его отдали в частную школу в Далвиче, а в 1801 – в Харроу.

Осенью 1805 Байрон поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где познакомился с Д. К. Хобхаусом (1786–1869), до конца жизни его самым близким другом. В 1806 Байрон издал для узкого круга книжку Стихи на случай (Fugitive Pieces). Через год последовали Часы досуга (Hours of Idleness); наряду с подражательными в сборнике были и многообещающие стихи. В 1808 «Эдинбургское обозрение» высмеяло довольно самонадеянное авторское предисловие к сборнику, на что Байрон ответил ядовитыми строчками в сатире Английские барды и шотландские обозреватели (English Bards and Scotch Reviewers, 1809).

В Лондоне Байрон наделал долгов на несколько тысяч фунтов. Спасаясь от заимодавцев, а также, вероятно, в поисках новых впечатлений он 2 июля 1809 отправился с Хобхаусом в длительное путешествие. Они доплыли до Лиссабона, пересекли Испанию, из Гибралтара морем добрались до Албании, где нанесли визит турецкому деспоту Али-паше Тепеленскому, и проследовали в Афины. Там они провели зиму в доме одной вдовы, чью дочь, Терезу Макри, Байрон воспел в образе Афинской девы. Весной 1809 по пути в Константинополь Байрон переплыл Дарданеллы, чем не раз впоследствии похвалялся. Следующую зиму он снова провел в Афинах.

В Англию Байрон возвратился в июле 1811; он привез с собой рукопись написанной спенсеровой строфой автобиографической поэмы, повествующей о печальном скитальце, которому суждено познать разочарование в сладостных надеждах и честолюбивых упованиях юности и в самом путешествии. Паломничество Чайльд Гарольда (Child Harold's Pilgrimage), изданное в марте следующего года, в одночасье прославило имя Байрона. Его мать до этого не дожила – она скончалась 1 августа 1811, а еще через несколько недель пришло известие о смерти трех близких друзей. 27 февраля 1812 Байрон выступил в палате лордов со своей первой речью – против законопроекта тори о смертной казни для ткачей, умышленно ломавших недавно изобретенные вязальные машины. Успех Чайльд Гарольда обеспечил Байрону радушный прием в кругах вигов. Он свел знакомство с Т. Муром и С. Роджерсом и был представлен снохе лорда Мельбурна леди Каролине Лэм, которая стала любовницей поэта и ничуть этого не скрывала.

По следам Чайльд Гарольда Байрон создал цикл «Восточных поэм»: Гяур (The Giaour) и Абидосская невеста (The Bride of Abydos) – в 1813, Корсар (The Corsair) и Лара (Lara) – в 1814. Поэмы изобиловали завуалированными намеками автобиографического характера. Героя Гяура спешили отождествить с автором, поговаривая, что на Востоке Байрон какое-то время занимался пиратством.

Анабелла Милбенк, племянница леди Мельбурн, и Байрон изредка обменивались письмами; в сентябре 1814 он сделал ей предложение, и оно было принято. После венчания 2 января 1815 и медового месяца в Йоркшире явно не созданные друг для друга новобрачные обосновались в Лондоне. Весной Байрон познакомился с В. Скоттом, которым давно восхищался, и вместе со своим приятелем Д. Киннардом вошел в подкомитет правления театра «Друри-Лейн».

Отчаявшись продать Ньюстед Эбби, чтобы расквитаться с долгами, которые достигали почти 30 000 фунтов, Байрон озлобился и искал забвения в хождениях по театрам и попойках. Напуганная его дикими выходками и прозрачными намеками на связь со сводной сестрой Августой – та приехала в Лондон составить ей компанию, – леди Байрон простодушно решила, что он впал в безумие. 10 декабря 1815 она родила Байрону дочь Августу Аду, а 15 января 1816, взяв с собою младенца, уехала в Лестершир навестить родителей. Несколько недель спустя она объявила, что не вернется к мужу. По-видимому, ее подозрения относительно кровосмешения и гомосексуальных связей Байрона до женитьбы нашли подтверждение. Байрон согласился на раздельное жительство по решению суда и 25 апреля отплыл в Европу. На лето он снял виллу Диодати в Женеве, где его частым гостем был П. Б. Шелли. Здесь Байрон завершил третью песнь Чайльд Гарольда, развивавшую уже знакомые мотивы – тщета устремлений, мимолетность любви, напрасные поиски совершенства; написал Шильонского узника (The Prisoner of Chillon) и начал Манфреда (Manfred). Байрон имел недолгую связь с приемной дочерью У. Годвина Клер Клермонт, которая жила в семье Шелли, 12 января 1817 на свет появилась их дочь Аллегра. 5 сентября 1816 Байрон и Хобхаус отправились в Италию. В Венеции Байрон изучал армянский язык, посещал театр графини Альбрицци и ее салон, а весной 1817 воссоединился с Хобхаусом в Риме, осмотрел древние руины и закончил Манфреда, драму в стихах на фаустовскую тему, в которой его разочарованность обретает вселенские масштабы.

