"Байрон Джордж Ноэл Гордон"



Байрон - все сочинения



Байрон Джордж Ноэл Гордон, английский поэт-романтик, родился 22 января 1788 г. в Лондоне в семье обедневшего аристократа. Мать Байрона бросила мужа, авантюриста и мота, и, забрав маленького сына, уехала к себе на родину — в Шотландию. Там мальчик воспитывался в простоте деревенских нравов. Очень рано стал писать стихи.

В 10 лет, из-за смерти двух его родственников, Байрон получил в наследство титул лорда, и мать перевезла его в Англию, в старинное поместье деда Байрона — Ньюстэд. Юноша завершил среднее образование в аристократическом колледже Гарроу. В ту пору он сформировался как личность влюбчивая, необузданность в стремлениях и желаниях, вспыльчивая, с обостренным самолюбием и гипертрофированным чувством чести. Поступив в Кембриджский университет, Байрон покинул его, не закончив курса обучения.

В 1806 г. Байрон, скрыв свое авторство, издал сборник юношеских стихов «Поэмы на разные случаи». В 1807 г. , дополнив сборник еще 107 стихотворениями, он издал вторую книгу — «Часы досуга», уже под своим именем. Отзывы получил крайне противоположные, от восторженных похвал до сокрушающей критики, на что ответил поэмой «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809), где не только дал резкую отповедь критикам, но и сделал переоценку чуть ли не всей классической поэзии.

В 1809 г. Байрон отправился в путешествие, затянувшееся на два года (Испания, Мальта, Греция, Малая Азия, Константинополь). В это время начал писать поэму «Паломничество Чайльд-Гарольда», наделив главного героя многими чертами своего характера. В последующие годы продолжил работу над произведениями восточного цикла — поэмы «Гяур», «Абидосская невеста» (обе в 1813), «Корсар» и «Лара» (обе в 1814), «Осада Коринфа» и «Паризина» (обе в 1816). 1ерои этих произведений — изгои, избравшее целью жизни месть врагам. В 1816 г. в Швейцарии стал другом Шелли. В эти годы им написаны поэма «Шильонский узник» (1816), драматическая поэма «Манфред» (1817), богоборческая мистерия «Каин», сатирическая поэма «Бронзовый век» (1823). Байрон наделил своих героев теми же чертами характера, что и прежних, только с еще более ярко выраженным трагизмом, презрением к власти и церкви.

В 1817—1820 гг. Байрон жил в Венеции. Состраданием и верой в освобождение Италии от австрийского владычества наполнены его поэмы «Жалоба Тассо» (1817) и «Пророчество Данте» (1819). Следующие четыре года Байрон жил в Равенне, Пизе и 1енуе, где создал множество стихотворений и поэм, жемчужина среди которых — роман в стихах «Дон Жуан», начатый еще в 1818 г. в Венеции.

В 1820 г. Байрон стал активным участникам движения карбонариев — тайного общества в Италии, боровшегося против иностранного гнета. В 1823 г. он отправился в Грецию помогать освободительной борьбе греков против османского ига, и возглавил разрозненные партизанские отряды. Однако пребывание Байрона в Греции оказалось недолгим: в декабре 1823 г. во время осады крепости Миссалунги Байрон заболел лихорадкой и умер 19 апреля 1824 г. в военном лагере у стен крепости. Похоронен в Англии, в родовом имении Ньюстэд.