Сочинение Байрон поэт, представитель романтизма

"Байрон поэт, представитель романтизма"



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Родился в дворянской семье, десяти лет наследовал родовой титул и место в палате лордов британского парламента. Завершив образование в Кембриджском университете, Байрон отправился в двухлетнее путешествие по Италии и Греции. 27 февраля 1812 г. , вернувшись в Лондон, он выступил в палате лордов со своей первой речью, в которой обвинял правительство в произволе и защищал право доведенных до крайней нищеты трудящихся на бунт против властей.



Его позиция вызвала ненависть к нему со сторону правящих кругов страны. По воспоминаниям всех, знавших его, Байрон был безупречно благородным человеком. но отличался трудным, неуживчивым характером. Неудивительно поэтому, что во время бракоразводного процесса Байрона консервативная пресса так предвзято его осветила, что общественное мнение страны повернулось против него. Суд лишил Байрона прав отцовства. Поэт покинул родину, жил в Швейцарии (1816), затем в Италии (1817-1823), где принимал деятельное участие в движении карбонариев, боровшихся за освобождение страны из-под власти австрийских Габсбургов.



Тяжело пережив разгром карбонариев, Байрон в 1823 г. снарядил на собственные средства военный корабль и отплыл на нем в Грецию, где шла национально-освободительная война против турецкого ига. Там, в городе Месолонги, 19 апреля 1824 г. Байрон умер от лихорадки. Сердце поэта погребено в Греции, тело покоится в Англии, в родовом поместье Байронов. Байрон прекрасно владел всеми формами и жанрами поэзии. Его перу принадлежат великолепные образцы интимной, философской и политической лирики; знаменитая поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» (1812- 1818); романтические так называемые «Восточные поэмы» - «Гяур» (1813), «Корсар» (1814), «Паризина» (1816) и др. ; драматические поэмы, или мистерии, как именовал их сам автор,- «Манфред» (1817), «Каин» (1821); поэмы юмористические и сатирические - «Беппо» (1818). «Видение суда» (1822) и др. ; исторические трагедии; незавершенная сатирико-нравоописательная эпопея в стихах «Дон Жуан» (1818-1823); критические статьи и автобиографическая проза.



Поэзия Байрона еще при жизни автора сделалась достоянием эпохи, привлекла внимание и вызвала ожесточенные споры среди друзей и в стане противников. Это объясняется прежде всего тем, что его творчество в концентрированной форме выразило трагедию своего времени и порожденный этой трагедией человеческий характер.



Трагедия Чайльд Гарольда, как, впрочем, и других героев романтических поэм и мистерий, а также самого Байрона и его революционно настроенных современников, - это трагедия безвременья. Надежды, возлагавшиеся на Великую французскую революцию XVIII в. , потерпели крах. Разбуженная эпохой молодая энергия не могла в этой обстановке найти достойного приложения и возвращалась на круги своя, претворяясь в стихийное бунтарство.



Настроения неприкаянности и разочарования, охватившие молодых современников, Байрон передал с неведомой до него силой и проникновенностью, но столь же выразительно раскрыл он и терзающие душу его героев неутолимую жажду справедливости, стремление к бунту без определенной цели Весь этот комплекс противоречивых импульсов, определивший духовное состояние и мироощущение части молодого поколения европейцев, Байрон запечатлел и обобщил средствами романтизма с его героем без родины, с его страстями, с его темами бегства, странничества, изгнания, свободолюбия и гордого вызова року Так возник в поэзии Байрона тип романтического героя, которому обязаны своим происхождением ставшие нарицательными определения «байроническая личность», «байроновская скорбь», «байронизм».



Образ Байрона и образы его поэтического мира вошли как метафора в классику мировой поэзии XIX и XX вв. Завороженность «байронизмом» - а ей немало способствуют факты яркой и короткой жизни поэта - порой мешает правильно оценить Байрона-художника и его творческую эволюцию, поскольку невольно ставится знак равенства между автором и его героями. Байрон же, наделяя своих персонажей собственными эмоциями, отнюдь с ними не сливается и даже им противостоит. В «Восточных поэмах», например, он осуждает непомерное честолюбие и эгоистический индивидуализм героев:



«С большим умом, с поступками глупца. . . » - сказано о Конраде («Корсар»). Нельзя не видеть и того, что побудительные мотивы, управляющие поступками героев, видоизменяются на протяжении творческого пути поэта.



Пассивный вызов, который бросает миру в первых песнях поэмы Чайльд Гарольд своим добровольным изгнанием, в «Восточных поэмах» превращается в своего рода вооруженный мятеж против несправедливого общества и его законов, а в мистериях бунтарские мотивы переходят уже в мотивы богоборческие Да и творческий метод Байрона не оставался неизменным.



С конца 1810-х, особенно же в 1820-х гг. Байрон начинает тяготеть к иным, далеким от последовательно-романтических принципам воссоздания жизни: все чаще обращается к политической сатире, гротеску; «Дон Жуан» обнаруживает существенные сдвиги в сторону реализма. Однако Байрон «Дон Жуана», как и Байрон «Чайльд Гарольда», оставался все тем же бунтарем-богоборцем, для которого не было ничего дороже святого дела свободы. Каждую написанную строку он оплатил своей высокой и завидной судьбой - судьбой человека, открывшего для себя «конечный вывод мудрости земной», к которому приходит гётевский Фауст:



Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идет на бой.