Сочинение Базаров- герой своего времени или лишний человек?

В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» показано русское общество конца 1850-х годов. Это время в России ознаменовалось бурными политическими спорами, ведшимися в преддверии отмены крепостного права. Вся Россия, по сути, раскололась на два противоборствующих лагеря: на либералов-дворян и на революционных демократов-разночинцев. Обе стороны понимали необходимость перемен, но представляли их по-разному. Революционные демократы придерживались более радикальных мер. Это противостояние проникало во все сферы жизни, и Тургенев очень правильно увидел и показал этот процесс.

Но был и еще один процесс, который Тургенев фактически предсказал. Это было возникновение нового течения – нигилизма. Нигилисты не имели никаких положительных идеалов, они отрицали все, что казалось им оторванным от жизни, не имеющее под собой доказательств и фактов.

Главный герой романа Евгений Базаров – персонаж чрезвычайно интересный, порой противоречивый. По сути, он единственный представитель нового поколения в романе. Аркадий, его мнимый ученик, хочет быть человеком нового времени, с новыми представлениями и совершенно напрасно «напяливает» на себя базаровские идеи. Он всегда говорит громче и пафоснее Базарова, что и выдает в нём ложность его нигилизма. Он нисколько не пытается скрыть свои увлечения, которые Базаров презрительно именует «романтизмом». Аркадий откровенно рад видеть отца в начале романа, тогда как Евгений смотрит на родителей несколько свысока. Аркадий не скрывает своей привязанности к Кате, в то время как Базаров мучительно пытается задушить в себе любовь к Анне Сергеевне. Базаров – нигилист по духу, Аркадий – на словах. Таковы же Кукшина и Ситников, с той лишь разницей, что они вдобавок еще и невоспитанны.

Базаров с пылом врывается в жизнь, стремясь как можно больше подорвать традиционные устои общества. Как и Онегин, Базаров одинок, но его одиночество создаётся резким противостоянием всем и вся.

Базаров часто употребляет слово «мы», но кто эти мы – так и остается непонятным. Не Ситников же с Кукшиной, которых тот откровенно презирает. Казалось бы, появление такого человека, как Базаров, не могло не потрясти общество. Но вот он умирает, и, читая эпилог романа, мы видим, что судьба всех героев романа (за исключением стариков-родителей Базарова) сложилась так, как если бы никакого Базарова вообще не было. Лишь добрая Катя вспоминает в счастливую минуту свадьбы о безвременно ушедшем друге. Евгений – человек науки, но в романе нет ни единого намека на то, что он оставил в науке какой-нибудь след.

Так что же? Неужели Базаров «Прошел над миром без шума и следа?» Неужели Базаров был всего лишь лишним человеком в обществе или его жизнь стала образцом для многих, в том числе и тех, кто хотел и мог что-то менять? Тургенев не знал ответа на этот вопрос. Его пророческий дар помог ему раскрыть настоящее, но не позволил заглянуть в будущее. На вопрос этот ответила история.

Тургенев поместил своего героя в такие условия, где он кажется исключением из правила. Он, как уже говорилось, едва ли не единственный представитель поколения детей в романе. Ни одному из остальных героев не удалось избежать его критики. Он вступает в споры со всеми: с Павлом Петровичем, с Анной Сергеевной, с Аркадием. Он белая ворона, возмутитель спокойствия. Но в романе показана лишь достаточно замкнутая среда. На деле же Базаров не был единичным представителем нигилизма в России. Он был одним из первых, он лишь указал дорогу другим. Волна нигилизма прошлась по России, проникая во все новые и новые умы.

Перед смертью Евгений отрекается от многих своих идей. Он становится похожим на других людей: он дает волю своей любви, он разрешает отпеть себя священнику. Перед лицом неизбежной гибели он отметает все наносное, второстепенное. Он понимает, что его воззрения были ошибочны. Он осознает тщетность прожитой жизни, но разве это значит, что он не был нужен России?

Смерть Базарова стала смертью его доктрины лишь у Тургенева. Как знать, не была ли бесплодность жизни Базарова попыткой Тургенева подавить в себе пророческие тревоги за будущее России, внушить себе, что Базаровы приходят и уходят, а жизнь продолжается?

Все же Базаров – человек своего времени, причем далеко не худший. Многие его черты были преувеличены Тургеневым, это так, но как человек, Базаров достоин уважения. По словам Писарева, «На людей, подобных ему, можно негодовать, сколько душе угодно, но признавать их искренность – решительно необходимо. . .

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