Сочинение Базаров и Аркадий. Сравнительная характеристика

В 1862 году Тургенев пишет роман “Отцы и дети”. В этот период намечается окончательный разрыв между двумя общественными лагерями: либеральным и революционно-демократическим. В своем произведении Тургенев показал человека новой эпохи. Это демократ-разночинец Базаров.

На протяжении всего романа рядом с Базаровым находится его друг Аркадий. Они вместе учатся на медицинском факультете университета. Их связывает несколько лет дружбы.

Аркадий попадает под влияние Базарова, хочет быть похожим на него. Он искренне разделяет его взгляды.

Примкнуть к нигилистам Аркадия заставляют “молодая смелость да молодой задор”. Но он не руководствуется идеями Базарова в жизни. Они не становятся органической частью его, поэтому Аркадий так легко впоследствии от них откажется. Революционно-демократический идеал счастья — деятельность на благо народа, несмотря на личные невзгоды. Аркадий не готов к этому, так как он “мяконький либеральный барич”. В “молодом задоре” либералы не идут дальше благородного кипения, а для Базарова это — “пустяки”. Либералы не “дерутся”, а “воображают себя молодцами; революционеры же драться хотят”. Давая оценку Аркадию, Базаров отождествляет его со всем либеральным лагерем. Избалованный жизнью в дворянской усадьбе, Аркадий “невольно любуется собою”, ему приятно “самого себя бранить”. Базарову это скучно, ему “других ломать надо”. Аркадию только хотелось казаться революционером, в нем было много юношеского позерства, а в душе он всегда оставался “либеральным баричем”.

Аркадий ценит Базарова за силу воли, энергичность, умение работать. В имении Кирсановых Базарова принимают радушно. Аркадий просит родных позаботиться о друге. Но революционный демократизм Базарова абсолютно не вяжется с либеральным аристократизмом дома Кирсановых. Он не вписывается в их жизнь, полную праздности. И здесь, в гостях, Базаров продолжает работать. Образ жизни друзей в имении выражен одной фразой: “Аркадий сибаритствовал, Базаров работал”.

Природу Базаров считает не храмом, но мастерской, а человека в ней — работником. Для Аркадия, как и для всех Кирсановых, природа — объект любования, созерцания. Базаров же возражает против молитвенного созерцания природы, барского наслаждения ее красотой. Он требует активного отношения к ней. Сам он относится к природе как заботливый хозяин. Природа радует его тогда, когда он видит плоды активного вмешательства человека в нее.

По-разному относятся друзья и к любви. Базаров тут скептик. Он говорит, что с женщиной только дурак может чувствовать себя свободно. Впрочем, знакомство с Одинцовой меняет его взгляды на любовь. Но Одинцова — барышня-эпикурейка. Покой для нее превыше всего. И она не дает разгореться зарождающемуся в ней чувству к Базарову.

Идеал же Аркадия — как раз в семье, в имении, в чем он еще больше убеждается после знакомства с Катей.

Базаров близок к крепостным людям. Он для них “свой брат, не барин”. Это подтверждает и его речь, в которой много народных пословиц и поговорок. Аркадий же для своих крестьян всегда остается барином, хозяином.

Базаров слишком требователен к себе. Он говорит Аркадию, что “каждый человек сам себя воспитать должен”. Его нигилизм приводит к тому, что он начинает стыдиться естественных человеческих чувств. Он стремится подавить в себе их проявления. Отсюда — сухость Базарова даже по отношению к близким ему людям.

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