Сочинение Базаров и Аркадий: сравнительная характеристика (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»).

В романе «Отцы и дети» Тургенев ставит проблемы разного характера: любви и понимания, разногласия поколений отцов и детей…



Затрагивает он и тему дружбы истинной и мнимой. Так, другом главного героя, Базарова, уже с первых страниц произведения считается Аркадий Кирсанов. Но уже в начале мы понимаем, что они разные люди. Каков же Аркадий по своему характеру?



По своим взглядам на жизнь Аркадий относится к лагерю «отцов». Правда, он искренне увлекается теориями Базарова, стремится подражать ему и выдаёт себя за такого же «правоверного», как и его приятель. Впрочем, герой часто забывает о своём «нигилизме», о своей новой роли.



Аркадий обнажает свое идейное родство с отцами. Он то и дело защищает их: пытается убедить Базарова, что Павел Петрович – «золотой человек». Он упрекает Базарова в том, что тот резко обошёлся с Павлом Петровичем и оскорбил его: «Он глубоко несчастен, презирать его грешно». Наконец, Аркадий совсем освобождается из-под чуждого ему влияния Базарова и находит своё душевное успокоение с младшей сестрой Одинцовой. Отдельными тонкими штрихами Тургенев раскрывает процесс «перевоспитания» Аркадия Катей. Это процесс его превращения из случайного попутчика нигилиста Базарова в благовоспитанного, либерального помещика, не осмеливающегося даже громко произнести тост за своего бывшего товарища. Мне кажется, был прав Д. И. Писарев, сравнивая Аркадия с куском чистого и мягкого воска: «Вы можете сделать из него всё, что хотите, но зато, после вас, всякий другой сможет сделать всё то, что этому другому будет угодно». Согласно прогнозу критика, из Аркадия в перспективе мог бы выйти не более, чем «расформированный Манилов». Таков Аркадий.



Базаров же - совершенно противоположная ему по характеру личность. Этот человек принадлежит лагерю «детей», и не по возрасту, а по своим идейным убеждениям. Базаров - сильный человек, имеющий определённый кодекс чести, морали и принципов, отстаивать которые он готов, несмотря ни на что. Этот герой привык преодолевать трудности, возникающие у него на пути, и руководствоваться лишь своими идеями.



В отличии от Аркадия, который, попав под влияние Базарова, начал увлекаться нигилизмом, главный герой искренне убеждён в правильности своих взглядов. В споре с «отцами» (Павлом Петровичем и Николаем Петровичем Кирсановыми) Базаров не позволяет им убедить себя в правильности их убеждений. Он, по своему характеру, не может принять «чужую правду», пусть она даже и будет частично верна. Выбрав однажды свой жизненный путь, Базаров следует ему до конца.



Как видим, Аркадий и Базаров - это совершенно разные люди. Аркадий умеет идти на уступки, приспосабливаться, подстраиваться и , в конечном счёте, он устраивает свою судьбу. Базаров же из-за своих жизненных принципов подвергается душевным терзаниям. Но это было неизбежно.



Основа острого конфликта, выявление основных противоречий между Аркадием и Базаровым раскрывается в их диалоге. «Ваш брат – дворянин, - говорит Базаров Аркадию, - дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не дерётесь - и уже воображаете себя молодцами, - а мы драться хотим».



Неслучайно это место в романе привлекает внимание исследователей творчества Тургенева (например, Бродского). Некоторые критики считали, что сцена «прощания Базарова и Аркадия – это исторически точное воспроизведение разговоров двух общественных классов накануне «крестьянской реформы».



Действительно, как могут быть друзьями люди разных классов? Базаров, наделённый более сильным характером, постоянно подавлял Аркадия. Он относился к нему снисходительно, покровительственно: «Ах, да! Птенец этот. Нет, ты его не трогай. Он теперь в палки попал», - говорит главный герой о своём мнимом друге.



Почему так? Возможно, потому, что Базаров видит лишь внешнюю оболочку человека и плохо разбирается в тонкостях души. Вспомним, ведь он экспериментатор, человек, отрицающиё всё «нематериальное», духовное. Потому Базаров и считает Аркадия просто более молодым, ещё наивным и простодушным человеком. Но мы–то теперь понимаем, что он совсем другой.



Итак, перед нами два совершенно разных типа героя. Евгений Васильевич Базаров – целеустремлённый, принципиальный, никогда «не сознающий своих позиций» человек, с одной стороны. И Аркадий Кирсанов, не умеющий отстоять свою точку зрения (да у него её и нет), слабый, влекомый, с другой. Тургенев специально сталкивает этих двух героев, возводит их в «ранг друзей», чтобы ещё резче подчеркнуть эти различия между ними, различия не только отдельных личностей, но и двух поколений - «отцов» и «детей». .