Сочинение Базаров и Кирсанов

И. С. Тургенев, по словам его современников, владел особенным чутьем угадывать нарождающееся в обществе движение.

В романе “Отцы и дети” Тургенев показал главный общественный конфликт 60-х годов XIX века — конфликт между дворянами-либералами и разночинцами-демократами.

Основной принцип построения романа — антитеза; и это видно уже из названия романа, в котором как бы противопоставляются два поколения: старшее и младшее. Но в самом романе конфликт носит не возрастной, а идейный характер, т. е. это не конфликт двух поколений, а конфликт двух мировоззрений. Как антиподы воспринимаются в романе Евгений Базаров (выразитель идеи демократов-разночинцев) и Павел Петрович Кирсанов (главный защитник мировоззрения и образа жизни либерального дворянства). Столкновения и споры, составляющие основу сюжета романа, позволяют понять сущность их взглядов.

Итак, в романе Тургенева “Отцы и дети” столкнулись два сильных, ярких характера. По своим взглядам, убеждениям Павел Петрович предстал перед нами как представитель “сковывающей, леденящей силы прошедшего”, а Евгений Базаров — как часть “разрушительной освобождающей силы настоящего”.

Павлу Петровичу лет сорок пять, он всегда выбрит, ходит в строгом английском костюме, воротничок его рубашки всегда бел и накрахмален. Лицо Павла Петровича правильное и чистое, но желчное. “Весь облик Павла Петровича, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большей частью исчезает после двадцатых годов”. По внешности, по убеждениям Павел Петрович “аристократ до мозга костей”. Правда, как пишет Писарев, “убеждений у него, по правде сказать, не имеется, но зато есть привычки, которыми он очень дорожит” и “по привычке доказывает в спорах необходимость принсипов”. В чем же заключаются эти “принсипы”?

Прежде всего, к “принсипам” Кирсанова можно отнести его взгляд на государственное устройство. Сам дворянин и аристократ, он придерживается тех же взглядов, что и большинство дворян того времени. Павел Петрович ратует за установившиеся порядки, по своим убеждениям он монархист, не терпящий инакомыслия и яростно защищающий доктрины, которым “постоянно противоречили его поступки”. Он любит порассуждать о русских крестьянах, но при встрече с ними “морщится и нюхает одеколон”. Кирсанов толкует о России, о “русской идее”, но употребляет при этом огромное. количество иностранных слов. Он с пафосом говорит об общественном благе, о служении отечеству, но сам сидит сложа руки, удовлетворившись сытой и спокойной жизнью.

“Кто есть Базаров?” — спрашивают Кирсановы и слышат ответ Аркадия: “Нигилист”. Что же представляет собой это новое поколение нигилистов? Для молодого поколения “детей” нигилизм — определенная политическая и жизненная позиция. Одни воспринимают ее как модное поветрие (Ситников, Кукшина, Аркадий) и отрицают все: авторитеты, науку, искусство, опыт предыдущих поколений — и ни к чему не прислушиваются. Но все они повзрослеют, обзаведутся семьями и будут вспоминать о своих убеждениях как об ошибках юности. А сейчас они только опошляют идеи, которые проповедует Базаров.

На самом деле настоящим нигилистом, который отдает отчет своим мыслям, своим убеждениям, можно назвать только Базарова. Он интересуется естественными науками и собирается продолжить дело отца, уездного лекаря. По убеждениям он нигилист и насмехается над “принсипами” Павла Петровича, считая их ненужными и просто смешными. Базаров принимает только то, что полезно: “Мне скажут дело — я соглашусь”. “В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем”. Евгений отрицает и государственный строй, что приводит Павла Петровича в замешательство. По мнению Базарова, аристократы не способны к действию, от них нет никакой пользы, и он отвергает либерализм, отрицая способность дворянства вести Россию к будущему.

Кирсанов прославляет крестьянскую общину, семью, религиозность, патриархальность русского мужика. Базаров утверждает, что народ не понимает собственных интересов, темен и невежествен, но считает необходимым отличать народные интересы от народных предрассудков. Базарову ненавистна слепая вера в народе: “Народ полагает, что, когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне согласиться с ним?” Павел Петрович отвечает на это: “Он (народ) не может жить без веры”. “Грубейшее суеверие его душит”,— комментирует Базаров. Но он искренне верит, что народ по духу своему революционен, поэтому нигилизм — проявление именно народного духа.

Имеются разногласия Базарова и Павла Петровича в отношении к искусству, природе. С точки зрения Базарова, “читать Пушкина — потерянное время, заниматься музыкой смешно, наслаждаться природою — нелепо”. Павел Петрович, напротив, любит природу, музыку. Максимализм Базарова, полагающего, что можно и нужно во всем опираться только на собственный опыт и собственные ощущения, приводит к отрицанию искусства, поскольку искусство как раз и представляет собой обобщение и художественное осмысление чужого опыта. Искусство (и литература, и живопись, и музыка) размягчает душу, отвлекает от дела. Все это “романтизм”, “чепуха”. Рассматривая альбом Саксонской Швейцарии, Базаров говорит Одинцовой: “Вы не предполагаете во мне художественного смысла — да во мне действительно его нет, но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической”. Базаров пытается развенчать бездейственные „принсипы", не принимает иллюзорную мечтательность, отказываясь от достижений культуры (“Рафаэль гроша медного не стоит”) и утилитарно воспринимая природу.

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