Сочинение Базаров и Одинцова (анализ главы 18 романа И.А. Тургенева «Отцы и дети»)

На протяжении всего романа «Отцы и дети» И. А. Тургенев планомерно проводит главного героя - Евгения Базарова - через многие испытания, развенчивающие его нигилистическую теорию. Самым серьезным и болезненным для героя стало «испытание любовью», которое перевернуло всю его жизнь, заставило разочароваться в своих убеждениях и в самом себе.

В один прекрасный момент на жизненном пути Базарова, уверенного в себе, в своих силах, в своей правоте, появилась Анна Сергеевна Одинцова. В результате общения с ней, постепенно, Базаров начинает осознавать, что он …влюбился! Сцена его признания Одинцовой (18 глава романа) – один из кульминационных моментов произведения.

Интересно, что инициатором откровенных бесед «по душам» с героем становится Анна Сергеевна. Она упорно добивается того, чтобы Базаров открыл ей душу, рассказал о своих планах на будущее, о своих чувствах, впечатлениях. Мы замечаем, что больше всего ее интересует, какое впечатление она произвела на Евгения Васильевича.

Чем это объясняется? Самолюбием красивой женщины, ищущей подтверждение своей прелести? Конечно, и этим тоже. Но, на мой взгляд, не только этим. Одинцова и сама испытывает большую симпатию к Базарову, если не сказать больше – она влюблена в героя. И путем долгих уловок эта женщина «выуживает» признание Базарова в его чувствах к ней: «Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно. . . Вот чего вы добились».

Но чего эти простые слова стоили Евгению Васильевичу! Тургенев описывает состояние своего героя: «Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая - страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей. . . »

Важным здесь мне кажется упоминание злобы. Почему герой злился, на кого? Я думаю, что на Одинцову и на самого себя, в первую очередь. Ведь что значит любовь для Базарова-нигилиста? Он отрицал это чувство, считал его уделом изнеженных, никчемных аристократов. О себе Базаров был другого мнения: он, сильный, способный управлять своей жизнью, никогда ничего подобного не будет испытывать. Потому что любовь делает человека жалким, да и вообще, этого возвышенного чувства не существует в природе. Есть лишь зов плоти, физиология.

А теперь Базаров убедился, что и он подвержен «этой болезни». Его влюбленность обозначает полный крах его теории, полное разочарование в себе самом. Любовь к Одинцовой – настоящая трагедия для героя, которая усиливается тем, что Одинцова никогда не решится на взаимные чувства.

Мы понимаем, что эта женщина влюблена в Базарова. Автор отдельными штрихами показывает нам это: «Или?» - произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями. . . Она увидала себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственною улыбкой

на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась. . . » Но Одинцова решает, что «спокойствие все-таки лучше всего на свете», и отказывается от своих чувств.

Таким образом, 18 глава романа «Отцы и дети» является одним из важнейших эпизодов всего произведения. Она представляет собой сцену объяснения в любви Базарова и Одинцовой, раскрывает отношение обоих к своему чувству, показывает, насколько поворотным и значимым становится это признание для главного героя романа.

Можно сказать, что в данном эпизоде Базаров предстает совсем другим человеком -здесь раскрывается весь драматизм его положения, четко обозначается трагизм дальнейшей судьбы героя. .