Сочинение Базаров и Одинцова (по роману И.А. Тургенева «Отцы и дети»)

«Отцы и дети» И. С. Тургенева, на мой взгляд, можно назвать не только романом-полемикой, но и «романом испытаний». Изучая своего героя, кардинально не соглашаясь с его жизненной философией, автор проводит Базарова – яркого представителя нигилизма – через несколько важных испытаний. Таким образом, я думаю, Тургенев проверяет жизнеспособность взглядов Евгения Васильевича, их возможность существовать в реальной жизни.

Мне кажется, самым важным испытанием для Тургенева стало испытание любовью. Мы видим, что до знакомства с Анной Сергеевной Одинцовой Базаров, как истинный нигилист, презирал любовь, не верил в нее. Отношения между мужчиной и женщиной в представлении этого героя ограничивались лишь физической стороной, физиологией. Все остальное же, что существует между двумя людьми, этот нигилист считал чепухой, романтическими выдумками аристократов-бездельников. Именно поэтому разговор об отношении двух полов у Базарова насквозь был пронизан цинизмом.

Именно цинизм сначала преобладал во фразах героя, направленных в сторону Одинцовой. Впервые Евгений Васильевич увидел эту женщину на балу у губернатора. Едва войдя в залу, Анна Сергеевна сразу притянула к себе внимание присутствующих мужчин: «увидал женщину высокого роста, в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий…»

Одинцова отличалась не только красотой и чувством собственного достоинства. Она, несомненно, была умна: «спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба…» В целом, от героини веяло «ласковой и мягкой силой».

Безусловно, Базаров, как умный и тонкий человек, не мог не почувствовать этого. Больше того, Одинцова произвела на героя сильное впечатление. Однако он тут же надел привычную маску цинизма. Первыми фразами нигилиста об Анне Сергеевне были: «Ну, а по-твоему, что она, точно - ой-ой-ой?», «у ней такие плечи, каких я не видывал давно» и «Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа».

Но мы уже понимаем, что Одинцова, равная Базарову по интеллекту, образованности и силе характера, в значительной мере повлияет на его судьбу, станет важным человеком в жизни героя. На это нам намекает и автор. Еще при первом упоминании имени Анны Сергеевны, у Кукшиной, Базаров невольно сближает Одинцову и любовь: «- Нет, зачем говорить о любви, - промолвил Базаров, - а вот вы упомянули об Одинцовой. . . Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?» Мы чувствуем, что герой как бы отталкивает от себя возможность полюбить, но эта участь его не минует. Так, в лице Анны Сергеевны, Базарова настигнет сама жизнь. Настигнет и разрушит всю его умозрительную философию.

Мы видим, что, познакомившись с Одинцовой, побеседовав с ней, герой все больше начинает уважать эту женщину как умного и блестящего собеседника. Больше того, Базарову было комфортно и интересно в доме Одинцовой, в окружении ее и ее семьи. И как-то неожиданно для самого себя Евгений Васильевич…влюбился!

Кульминационной в развитии отношений двух героев является сцена признания. Анна Сергеевна, женщина умная, но сдержанная и холодная, сама увлеклась Базаровым. И вот, как будто ненароком, когда она и Базаров достаточно сблизились, чтобы говорить о «внутренних» вещах, Одинцова заводит разговор о счастье.

Она признается, что чувствует себя несчастной, потому что не видит перед собой цели, не знает, для чего ей нужно жить: «Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу». Базаров тут же выводит причину бед героини: «Вам хочется полюбить, - перебил Базаров, - а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастье».

И действительно, Одинцова слишком ценит состояние внутреннего равновесия и комфорта, чтобы отдаться чувству. Но человеческая природа такова, говорит Тургенев, что она не может существовать без любви. Без любви человек чувствует себя несчастным, он рано стареет, у него нет жизненной цели.

Именно в такую женщину суждено было влюбиться Евгению Базарову. Героиня выудила из него признание: «Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно. . . Вот чего вы добились». Больше того, она и сама могла ответить герою взаимностью («Она не тотчас освободилась из его объятий»), но выбрала другое.

А в душе Базарова произошел переворот. Он понял, что способен полюбить. Это значило, что любовь существует. Следовательно, вся система взглядов, философия этого героя была разрушена. Можно сказать, что он потерял жизненную основу, потерял всяческие ориентиры. Но, кроме того, Базаров потерял и веру в себя.

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