Сочинение Базаров и Одинцова (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»)

Своей главной задачей в романе «Отцы и дети» И. С. Тургенев, на мой взгляд, считал развенчание теории нигилизма – своеобразной «болезни» молодого поколения 60-ых годов 19 века.

Писатель считал нигилистические взгляды сугубо ошибочными, оторванными от истинной жизни, разрушительными, в первую очередь, для тех, кто их исповедует. Все это Тургенев наглядно показал на примере своего героя – Евгения Васильевича Базарова.

На протяжении всего произведения автор планомерно проводил Базарова через многие испытания, развенчивающие его философскую теорию. Самым серьезным и болезненным стало для героя «испытание любовью», которое перевернуло всю его жизнь и взгляды, заставило разочароваться в себе и в своем существовании.

В один прекрасный момент на жизненном пути Базарова, уверенного в себе, своих силах, своей правоте, появилась Анна Сергеевна Одинцова. Эта красивая молодая женщина, уже вдова, с первого взгляда произвела на героя впечатление: «Она поразила… достоинством своей осанки. … спокойно и умно … глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица».

Поэтому, на мой взгляд, несколько наигранно звучат его реплики в адрес Одинцовой, циничные и искусственно равнодушные: «баба с мозгом», «Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа», «только у ней такие плечи, каких я не видывал давно» и т. д.

Анна Сергеевна сразу же понравилась Базарову. Его симпатия усилилась, когда он начал беседовать с ней. Евгений Васильевич понял, что перед ним умная и образованная женщина, знающая себе цену. Одинцова проявила себя как интересный и «острый» собеседник, личность, имеющая свою точку зрения, обладающая своим мировоззрением. Она предстала перед Базаровым как равноценный, равный ему человек. Кроме всего прочего, Анна Сергеевна была просто очень красивой женщиной, умеющей «нести» свою красоту.

В результате всего этого, постепенно, Базаров начинает осознавать, что он …влюбился! Сцена его признания Одинцовой (18 глава романа) овеяна драматическими тонами.

Интересно, что инициатором откровенных бесед «по душам» с героем становится Анна Сергеевна. Она упорно добивается того, чтобы Базаров открыл ей душу, рассказал о своих планах на будущее, о своих чувствах, впечатлениях. Мы замечаем, что больше всего ее интересует, какое впечатление она произвела на Евгения Васильевича.

Чем это объясняется? Самолюбием красивой женщины, ищущей подтверждение своей прелести? Конечно, и этим тоже. Но, на мой взгляд, не только этим. Одинцова и сама испытывает большую симпатию к Базарову, если не сказать больше – она влюблена в героя. И путем долгих уловок эта женщина «выуживает» признание Базарова в его чувствах к ней.

Но чего эти простые слова стоили Евгению Васильевичу! Тургенев описывает состояние своего героя: «Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая - страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей. . . »

Важным здесь мне кажется упоминание злобы. Почему герой злился, на кого? Я думаю, что на Одинцову и на самого себя, в первую очередь. Ведь что значит любовь для Базарова-нигилиста? Он отрицал это чувство, считал его уделом изнеженных, никчемных аристократов. О себе Базаров был другого мнения: он, сильный, способный управлять своей жизнью, никогда ничего подобного не будет испытывать. Потому что любовь делает человека жалким, да и вообще, этого возвышенного чувства не существует в природе. Есть лишь зов плоти, физиология.

А теперь Базаров убедился, что и он подвержен «этой болезни». Его влюбленность обозначает полный крах его теории, полное разочарование в себе самом. Любовь к Одинцовой – настоящая трагедия для героя, которая усиливается тем, что Одинцова никогда не решится на взаимные чувства.

Мы понимаем, что эта женщина влюблена в Базарова. Автор отдельными штрихами показывает нам это: «Или?» - произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями. . . Она увидала себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственною улыбкой

на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась. . . »

Но Одинцова решает, что «спокойствие все-таки лучше всего на свете», и отказывается от своих чувств. Герои перестают общаться.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--