Сочинение Базаров и его мнимые единомышленники. (По роману И.С.Тургенева "Отцы и дети".)

Роман И С Тургенева "Отцы и дети" и главный его герой — разночинец-демократ Базаров явились, по определению самого автора, "выражением новейшей современности"

Роман создавался во время подготовки и проведения крестьянской реформы, в условиях обострения борьбы между двумя силами общества — либералами и революционными демократами Столкновение этих двух сил и отразилось в произведении Тургенева

Все те проблемы, вокруг которых возникали разногласия между либералами, и демократами (отношение к реформе, вопросы науки, искусства, философии, истории и тд), явились предметом горячих споров в романе Тургенев стремился показать не только борьбу основных направлений общественной мысли 60-х годов XIX века, но и характерные особенности ее выражения

Главный герой романа — разночинец-демократ, выступающий принципиальным противником всего дворянства, всех понятий дворянского общества, в особенности же либерального, романтического идеализма Писателю казалось, что люди, отрицающие эти понятия, тем самым уж ничего не признают и заслуживают названия 'нигилистов" Но такое представление о мировоззрении демократов не помешало Тургеневу очень обстоятельно и вдумчиво осмыслить характер своего главного героя. Ему хотелось найти в нем нечто привлекательное, поэтому писатель подчеркнул трезвость, утилитарную направленность мышления и своеобразный скептицизм Базарова — скептицизм практического деятеля, доверяющего только своему делу.

Изображая Базарова, Тургенев сделал легкий намек на какие-то революционные возможности, таившиеся в людях его типа: "от копеечной свечки Москва сгорела", "нас не так мало, как вы думаете". Но никаких намеков на активную деятельность самого героя в романе все же нет.

Политические взгляды Базарова сводятся к резкой критике существующего положения в стране. Он уверен, что либералы-обличители "никуда не годятся", что аристократы — "дрянь", что реформа "едва ли пойдет нам впрок", что народ полон грубых суеверий, что русские мужики склонны к пьянству. Не видя созидательной силы ни в правительстве, ни в дворянстве, он не видит ее и в народной, крестьянской среде. Словом, у Базарова нет последовательной социально-политической теории, явно выраженных идеалов. Он стремится сокрушить твердыню дворянского идеализма с помощью утилитарного, материалистического миропонимания, поэтому и не признает никаких авторитетов, никаких принципов, принятых на веру Он ни во что не верит, кроме практического опыта и научного эксперимента, поэтому он так спокоен, холоден, трезв, иногда даже циничен.

Материалистические взгляды Базарова выявляются в романе очень четко. Его материализм — естественно-научный, физиологический, экспериментальный, стремящийся по-своему объяснить даже то, что выходит далеко за пределы физиологии. Но материализм Базарова не кабинетный, не академический. Он имеет очень активную общественную направленность: материалистические убеждения заставляют Базарова объявить себя заклятым врагом всей дворянской культуры и поборником культуры демократической. Именно здесь он выступает активным проповедником новой демократической идеологии, которая опирается на естественно-научные знания. Смысл ее — идейное и моральное раскрепощение русского общества.

С едкой иронией Базаров разоблачает иллюзии дворянского общества. Он отрицает преклонение перед красотой природы и не хочет видеть в ней "храм", он не признает искусства как служения красоте и принижает гениальных художников и поэтов. Над романтической любовью, обожествляющей женщину, он прямо глумится. Но в своем отрицании Базаров не скептик, не "нигилист". Вечным принципам, принятым на веру, он противопоставляет реальные знания и научный эксперимент. Природу он понимает как "мастерскую", в которой человек — "работник".

Видя в разночинце-демократе представителя чуждого себе мира, Тургенев тем не менее показал в нем такую трезвость и убежденность мысли, прямоту чувств, собранность воли, которые делали его необычайным явлением в изображаемой социальной среде.

Осуждая в романе утилитарные убеждения демократа и противопоставляя им романтико-идеалистические убеждения либералов, Тургенев все же не нашел среди них никого, кто мог бы уверенно и успешно переспорить "нигилиста", одержать над ним верх в идейных столкновениях. В семье Кирсановых Базаров сразу находит своих поклонников и идейных противников. Но это нестойкие поклонники и слабые противники.

Старший из Кирсановых — по существу, неудачник и приживал. Тургеневым подчеркнута комичность его аристократических замашек и претензий. Но все же именно его писатель сделал главным противником Базарова в ссорах, а затем и на дуэли.

Николай Кирсанов также не в силах серьезно противостоять Базарову. Он либеральный помещик, который завел на своей земле "ферму", хозяйство, основанное на вольном, наемном труде. Он требует агрономических улучшений, для этого учится и старается "стать в уровень с современными требованиями". Однако на деле Николай Петрович оказывается человеком недалеким. Самое большее, чего от него можно ждать: ферма не прогорела и стала бы приносить доход. А в остальном ему вполне довольно Пушкина, виолончели и Фенечки.

Таковы "отцы" в дворянстве 60-х годов, но и "дети" ни в чем не сильнее их. Молодого дворянина Аркадия автор изобразил робким учеником воинствующего разночинца-демократа, человеком столь же недалеким, как и его отец, способным променять свои передовые идеи на любовь к девушке и счастливое прозябание в кругу семьи. И к Аркадию Базаров относится снисходительно, иронически Таким образом, среди дворян у Базарова нет ни достойных противников, ни настоящих единомышленников. Последние у него, несомненно, должны были быть среди разночинно-демократической молодежи. Автор, конечно, понимал такую возможность, но не счел нужным ее раскрыть в сюжете романа. Ему хотелось показать Базарова одиночкой. Ведь даже приезжая в провинциальный город, он не встречает людей своего уровня и круга. Здесь перед ним заискивают люди, извращающие передовые идеи эпохи, стремящиеся прикрыть свою духовную пустоту новейшими понятиями, модными словами. И Базаров с презрением отворачивается от них. Сопоставив Базарова с Ситниковым и Кукшиной, писатель оттенил этим всю значительность его характера, всю серьезность его идейных запросов. Но последующим развитием сюжета Тургенев попытался доказать несостоятельность материалистических взглядов своего героя. Испытанием его характера и его убеждений стали отношения с Одинцовой, благодаря которым он должен был на собственном опыте убедиться в том, что существуют романтические чувства и что они бывают очень глубоки и сильны.

Однако привести Базарова на любовное свидание могла героиня, непохожая на прежних героинь Тургенева, юных девушек с наивностью и непосредственностью переживаний. Одинцову писатель изобразил как человека незаурядного, умного, пытливого и в то же время как женщину привлекательную, красивую, с аристократическими манерами. Такая женщина оказалась способной увлечь "нигилиста", возбудить в его душе неведомые до этого чувства, поэтому так мучителен и трагичен для него отказ Анны Сергеевны. Кульминацией этой сюжетной линии является признание Базарова в любви.

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