Сочинение Базаров и герои Н. Чернышевского.

Романы “Отцы и дети” Тургенева и “Что делать?” Чернышевского были написаны в одно время. Это была эпоха подъема разночинного движения, период действия. 60-е годы XIX века стали для России кризисными и, можно сказать, почти революционными. Эта эпоха не могла не найти отражения в литературе того времени.

Образы главных героев романов Тургенева и Чернышевского были продиктованы самой жизнью и воплощали в себе мировоззрение разночинной интеллигенции. В этих произведениях можно найти много общего, но также и много различного, в связи с тем что писатели придерживались разных политических взглядов. Тургенев был либералом, а Чернышевский — революционером-демократом. Но, несмотря на это, мы можем заметить, что многие высказывания Базарова сходны с мыслями героев Чернышевского. Например, Базаров проповедует принцип полезности: “Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным”, и у Чернышевского утверждается приоритет полезного, именно он признается за истинное благо для человека. Прагматизм, иногда переходящий всякие рамки (“Рафаэль гроша медного не стоит”), — одна из отличительных черт “новых людей”. А главные герои романов “Отцы и дети” и “Что делать?” — именно “новые”, они резко отличаются от всех ранее известных в литературе персонажей. Сразу бросается в глаза, что они принципиально живут на средства, заработанные своим трудом: это путь лишений, но и школа жизни, и они действительно знают жизнь в реальном, неприкрашенном виде.

Базаров и герои Чернышевского были людьми просвещенными, образованными. 60-е годы в России характеризовались подъемом естественных наук, и не случайно то, что главные герои обоих романов — врачи. Их мировоззрение — мировоззрение практиков, людей дела. Политические их взгляды также схожи. Они отрицают старые принципы либеральных дворян, критикуют их аристократизм и барство. Но Базаров не имеет никакой позитивной программы, стремится только “место расчистить” для новой жизни. Он не ставит перед собой вопроса: какова же будет эта новая жизнь и что нужно делать для ее создания? Герои же Чернышевского, напротив, уже созидают (мастерские Веры Павловны), объединены общим стремлением сделать так, чтобы народ был свободен и счастлив. Базаров тоже считает себя частью народа, гордится, что дед землю пахал, но не верит в народные силы. В отличие от него, “новые люди” Чернышевского верят в народный потенциал, “надо только разбудить его и вдохновить значением великой цели”, они видят свою миссию именно в просветительстве.

Базаров не верит в свою нужность России, исходя, очевидно, именно из оценки темноты народа, бесперспективности его развития. Герои произведения “Что делать?” никогда не высказали бы подобных пессимистических мыслей. Базарова можно понять — он трагически одинок в своих взглядах, а персонажи Чернышевского — единомышленники.

Очевидно, что Н. Чернышевский писал о том, что хорошо знал, знал “изнутри”, а не “извне”, как И. Тургенев. Этим и объясняется разница в изображении одного и того же явления русской общественной жизни 60-х годов. .