Сочинение Базаров и старшие Кирсановы

Отношения между Павлом Петровичем и Аркадием хорошие, Аркадий уважает своего дядю, и каждый раз, когда Базаров осуждает Павла Петровича, он идет в защиту своего родственника, считая, что он достоин уважения и почтения к себе, так как на вежливость и доброжелательность ответит тем же.

Нигилисту Базарову противопоставлен Павел Петрович Кирсанов. Это ярковыраженный конфликт двух героев, которые, скорее, похожи, чем различны, потому что они оба сильные личности, которые ни за что не отступятся от своего, которые являются соперниками. Базаров и Павел Петрович Кирсанов, конечно, лидеры, за ними пойдут более слабые люди, которым нужны покровители, которых они будут уважать и чтить. Но столкновение двух сильных личностей приводит к борьбе, в которой каждый отстаивает свою позицию.

Но, скорее всего, полной противоположностью Базарова является Николай Петрович, потому что он человек чувств, впечатлений и эмоций, представитель другого поколения, у него богатый внутренний мир и довольно высокий уровень духовного развития, а Евгений - это человек очень самоуверенный и более приземленный, он слушает разум, а не сердце.

Отношения между представителями различных поколений – это вечная тема, потому что существуют такие люди, как Николай Петрович и родители Базарова, которые в любой момент готовы поддерживать связи между поколениями, которые рады жизни, если знают, что их ребенок слушает советы старших, перенимает их опыт и при этом счастлив. Но в то же время между представителями различных поколений часто происходят конфликты и столкновения взглядов, потому что две сильные личности не могут взаимно существовать и дополнять друг друга, поэтому они ведут вечную войну, явную или скрытую, войну мировоззрений, взглядов и миропониманий. .