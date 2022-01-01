Сочинение Базаров - «лицо трагическое»

“Отцы и дети” И. С; Тургенева — это произведение, отразившее все стороны русской жизни 50-х годов XIX века, характерные черты предшествующих десятилетий. Предыстория любого из героев романа, его портрет добавляет в описание эпохи необходимые детали. Однако,не все персонажи производят одинаковое по силе впечатление на читателя. Главный герой романа — Базаров. Именно эта личность вызвала больше всего споров в обществе и литературной критике XIX века. “Базаров” называется и статья Д. И. Писарева, лучше всех в свое время сумевшего понять сложный характер, созданный Тургеневым. Определение, данное критиком герою (“лицо трагическое”), до сих пор остается одним из самых употребляемых в статьях о Базарове. Но содержание трагедии понимается по-разному.

Первое, на что мы обращаем внимание, читая роман, — это противопоставление героя и окружающего общества. Базаров — нигилист, то есть человек, врывающийся в мир обыденности с совершенно непривычными для собеседников, например для братьев Кирсановых, взглядами, с желанием разрушить основы существующего мироустройства. Позиции разночинца и дворян-помещиков непримиримы. Их различие — источник постоянных споров Базарова и Павла Петровича, причина безуспешных попыток Николая Петровича понять молодежь.

Но Евгений далек не только от Кирсановых. Не меньшая пропасть отделяет его от Кукшиной и Ситникова, тех, которые кричат о своей приверженности нигилизму. Это люди, неминуемо опошляющие любые идеи, проповедующие их ради моды. Они не чета Базарову ни по уму, ни по душевной глубине, ни по нравственной силе.

Не стал единомышленником Евгения и “мякенький, либеральный барич” Аркадий. Он и в начале романа, говоря о нигилизме, чаще дает оценку Базарову, реже рассказывает о своих убеждениях. Судьба молодого Кирсанова — лучшее доказательство того, что Аркадий — всего лишь копия отца. Он “свил гнездо”, отказавшись от “горькой, терпкой, бобыльной жизни”.

Базаров оказывается совершенно одиноким. На первый взгляд его участие в социальном конфликте эпохи может послужить достаточной причиной, чтобы говорить о нем как о “лице трагическом”! Но сам герой не ощущает себя несчастным. “Нас не так мало, как вы полагаете”, — бросает он Павлу Петровичу в споре. На самом деле Базаров доволен тем, что не встретил “человека, который не спасовал бы” перед ним. Евгений самоуверен. Он понимает всю сложность решения задачи (“место расчистить”), но и свои силы считает достаточными для того, чтобы “обломать дел много”. Понимание и поддержка ему не нужны.

Трагедия Базарова в другом. Он действительно сильная, незаурядная личность. Его философские взгляды не заимствованы из популярной книги. Отказавшись от опыта столетий, Евгений сам построил свою теорию, объяснившую мир, давшую ему цель в жизни. Он выстрадал право на безграничную веру в универсальность своей концепции. В числе прочего Базаров отрицал существование “загадочного взгляда”, любви, “принсипов”, или моральных норм, человеческой души, красоты природы, ценности искусства. Но жизнь не умещалась в предложенные ей рамки, и глубина личности Базарова заключается в том, что он не смог не замечать этого. Встретив Одинцову, Базаров увидел в самом себе романтика, заметил в выражении лица Анны Сергеевны “что-то особенное”, впустил в комнату “темную, мягкую ночь”, наконец, признался, что любит, и не последовал своему лозунгу: “Нравится тебе женщина. . . — старайся добиться толку, а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась”.

Евгений видел, что нигилизм не мог объяснить реальную жизнь. Перед героем встала проблема переоценки ценностей, проблема сложная всегда, а особенно тогда, когда человек так верил в то, что теперь должен отвергнуть, когда надо отказаться от сознания себя “богом”, признать всю нематериальную сторону жизни.

Трагизм личности Базарова заключается в том, что, будучи нигилистом и в то же время неординарным человеком, он неминуемо должен был прийти к мучительному сознанию необходимости сломать многое из того, что строилось годы. Мыслящий сторонник любой узкой теории рано или поздно приходит к разочарованию в ней. Такова судьба Евгения.

Это только одна из проблем героя. Не менее ощутима для него и другая. Базаров готов свершить нечто необыкновенное, но оказывается, что в окружающей его жизни нет места подвигу. Поняв это, Евгений обращается к занятиям медициной в имении отца.

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