Сочинение Базаров - «новый человек» эпохи 60-х годов XIX века.

Роман И. С. Тургенева отразил борьбу двух социально-политических лагерей, сложившихся в России к 60-м годам XIX века. Писатель показал типичный конфликт эпохи и поставил ряд актуальных проблем, в частности, вопрос о характере и роли “нового человека” — деятеля в период революционной ситуации 60-х годов.

Выразителем идей революционной демократии стал Евгений Базаров— герой, который противопоставлен в романе либеральному дворянству.

Образ Базарова занимает центральное место в композиции романа. Из двадцати восьми глав лишь в двух не появляется Базаров, в остальных — он главное действующее лицо. Все основные лица романа группируются вокруг него, раскрываются во взаимоотношениях с ним, резче и ярче оттеняют те или иные черты его личности, подчеркивают его превосходство, ум, душевную силу, свидетельствуют о его одиночестве в среде уездных аристократов. Напомним, что герой эпохи 60-х годов был демократ-разночинец, убежденный противник дворянско-крепостнического строя, материалист по своему мировоззрению, прошедший школу труда и лишений, самостоятельно мыслящий и независимый. Именно таков Базаров в изображении автора.

Сюжет романа строится на столкновении Базарова с миром аристократов. Тургенев сразу же показывает, что Базаров — человек труда, он чужд аристократическому этикету и условностям. Автором используется прием контраста. Так, Базаров противопоставлен Павлу Петровичу, демократизм одного—аристократизму другого. А последовательность, убежденность, воля и целеустремленность Базарова контрастируют с раздвоенностью Аркадия, с его случайными убеждениями, мягкотелостью и отсутствием осознанной цели.

Именно в столкновении с различными персонажами, противопоставленными ему, раскрываются замечательные черты Базарова: в спорах с Павлом Петровичем — зрелость ума, глубина суждений и непримиримая ненависть к барству и рабству; во взаимоотношениях с Аркадием — способность привлекать на свою сторону молодежь, быть учителем, воспитателем, честным и непримиримым в дружбе; в отношении с Одинцовой — умение глубоко и по-настоящему любить, цельность натуры, сила воли и чувство собственного достоинства.

Главное место в композиции романа занимают сцены споров. Герои Тургенева раскрывают свое мировоззрение в прямых высказываниях, в столкновениях со своими идейными противниками. Базаров — натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, а все подвергающая суду мысли. Типичен для шестидесятников и интерес Базарова к естественным наукам, хотя ни карьера ученого, ни карьера врача не явилась бы его уделом — слишком революционно его мировоззрение.

Тургенев проводит своего героя через ряд испытаний (а это вообще типично для романов Тургенева). Он испытывает Базарова сначала любовью, затем и смертью. Тургенев как бы со стороны наблюдает за тем, как ведет себя его герой в этих ситуациях. И если любовь к Одинцовой, женщине умной, гордой, сильной, под стать самому Базарову, побеждает принципы нигилизма (ведь Базаров называл любовь “белибердой”, презрительно относился к идеальным, романтическим чувствам, признавал любовь только физиологическую, но, влюбившись, вдруг почувствовал романтика в самом себе), то в предсмертной сцене Базаров верен своим идеалам до конца, он не сломлен, гордо смотрит смерти в глаза.

Смерть Базарова по-своему оправданна. Как в любви нельзя было доводить Базарова до “тишины блаженства”, так и в его предполагаемом деле он должен был остаться на уровне еще не реализуемых, вынашиваемых и потому безграничных стремлений. Базаров должен был умереть, чтобы остаться Базаровым. Так Тургенев передает одиночество своего героя-предтечи. .