Сочинение Базаров - победитель или проигравший?

В романе Тургенева “Отцы и дети” в самом названии заложена антитеза: столкновение эпох, противоречие поколений. Но сюжет не строится на этом. Конфликт также возникает из-за выбора жизненного пути у нового поколения “детей”. Так какие же возможности существуют у “сыновей” в романе и к чему они приведут?

Героями, представляющими новое поколение, являются Аркадий и Базаров. Их объединяют общие жизненные ценности и взгляды, характерные для их эпохи. Однако они оба, начав свой жизненный путь из одной точки, пошли в разных направлениях. В начале романа они приезжают в дом Кирсановых. Оба они являются последователями модного в то время течения — нигилизма. Это практицизм, возведенный в абсолютный принцип, опирающийся на вульгарный материализм, упрощающий материалистическую философию, сводящий ее к набору якобы самоочевидных истин. “Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип”. С этой точки зрения Пушкин — вздор, Рафаэль — “гроша медного не стоит”, а “порядочней химик в 20 раз полезнее всякого поэта”. Нигилизм отрицает духовные и нравственные стороны жизни.

Из-за этого течения Базаров сразу же вступает в конфликт с Павлом Петровичем, защищающим свои “принсипы”. Аркадий всячески поддерживает Базарова в этом споре, однако его реплики не так логически стройны и не столь весомы, как у его товарища. “Мы ломаем, потому что мы сила”, — замечает он на вопрос Павла Петровича: “Но как же это ломать, не зная даже почему?”

Здесь намечено некоторое различие между двумя персонажами: Базаров полностью осознает свою теорию, а Аркадий как бы учится у него. Их пути идут параллельно, но Аркадий отстает от Базарова. Это и дало ему впоследствии возможность избавиться от нигилистической теории, поскольку, не осознав ее, он не оказался в ее зависимости. Базаров проповедует Аркадию теорию: “нравится тебе женщина. . . старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась”. Аркадий так и сделал: поняв, что Одинцова им не интересуется, он бесчувственно “переключился” на доступную Катерину, хотя внутренне и не согласен с таким подходом к делу.

Сам же Базаров начинает осознавать ущербность своей теории. Отказ Фенечки, внезапная любовь к Одинцовой обрушили идею Базарова, что любовь — это лишь физиологическое влечение самцов и самок. Базаров обнаруживает в себе романтика и ненавидит его. Его сознание, в основе которого лежат нигилистические идеи, не может объяснить существование духовной стороны жизни, что раскалывает его существо, личность, Базарова. Он видит проявления нигилизма, доведенного до абсурда: Кукшина и Ситников, как слепые и глупые последователи, которых нигилизм привлек своей упрощенностью, схематичностью, доступностью, необязательностью ума, образования, совести и нравственности.

С другой стороны, он испытал любовь и воспринял ее как факт в жизни людей, что обрушило нигилистическую теорию. Но при этом Базаров ощущает неспособность измениться самому. Он осознал ценность духовной стороны жизни и ничтожность материальных вещей, ради которых он жил, что означало, что вся его жизнь прошла бесцельно в погоне за видимой выгодой. Это прозрение было страшным для него. Теряя почву под ногами, Базаров начинает ненавидеть окружающий мир, подозревать всех во лживости.

Однако, осознав гибельность теории, Базаров старается избавить от нее Аркадия. Здесь и происходит окончательный разрыв в направлении их жизненных путей, сориентированных на разные ценности и принципы. Прощаясь с Аркадием, Базаров говорил: “. . . ты поступил умно; для нашей горькой бобыльной жизни ты не создан”. “А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше”. Базаров сожалеет о том, что сам не может создать свой дом. Вскоре, вернувшись в родительский дом, он умирает. Аркадий, забыв про нигилизм, женился на Кате.

В этом и заключаются пути “сыновей” в романе “Отцы и дети”. У них есть две альтернативы: либо жить, опираясь на опыт предыдущего поколения, используя устоявшиеся нравственные и духовные принципы, как впоследствии сделал Аркадий, либо пойти на поиски чего-то нового, восстать против незыблемых основ, сойти с протоптанной дороги и погибнуть, как Базаров. Таким образом, автор показал торжество духовных идеалов над материальными ценностями, бесцельность разрушения и неоспоримость моральных принципов. .