Базаров Евгений Васильевич – разночинец, студент-медик, «нигилист». Это дерзкий, циничный, сильный человек. Он уверен в правоте своих идей, не признает других мнений, идет напролом.

Сначала Б. гостит у своего друга Аркадия Кирсанова. Здесь он доказывает свои идеи, словесно сражаясь с дядей Аркадия – Павлом Петровичем Кирсановым, дворянином и либералом.

Позже герой едет в губернский город, где знакомится с помещицей Анной Сергеевной Одинцовой. По ее приглашению живет некоторое время у нее в усадьбе, но, после неудачного объяснения Одинцовой в любви, Б. уезжает. Он, вместе с Аркадием, едет к своим родителям, куда направлялся с самого начала. Дома Б. живет недолго. Им овладевает тоска. Друзья снова отправляются к Одинцовой. Но, встретив холодный прием, приезжают вновь в Марьино (имение Кирсановых). Но и здесь герой остается ненадолго. Б. возвращается домой, где помогает отцу лечить больных крестьян. Во время вскрытия трупа он заражается «трупным ядом», болеет. Понимая, что умирает, Б. прощается со своей любовью – Одинцовой. Вскоре герой умирает. В спорах с П. П. Кирсановым нигилист-Б. провозглашает идею «полного и беспощадного» отрицания всего: крепостного строя, либеральных реформ, а вместе с ними и всех основ человеческой жизни. Б. не признает любовь, поэзию, музыку, красоту природы, философию, семью, нравственность. Тех людей, которые ценят все это, герой считает слабыми и робкими мечтателями, не желающими видеть настоящей жизни. Б. предлагает начать историю заново, уничтожив все, что было создано веками. Чтобы проверить жизненность идей Б. , автор проводит героя сквозь жизненные испытания. Б. переживает любовь, одиночество, тоску. Обнаруживается, что он такой же человек, со всеми слабостями, радостями и горестями, как и другие. Внутренняя жизнь героя становится более сложной и противоречивой. В конце, многое поняв, Б. все-таки умирает. Это происходит оттого, что Тургенев не видит будущего у «нигилизма», т. к. оно не признает нравственных ценностей и естественных основ жизни. «Нигилизм», по Тургеневу, обречен на смерть. .