Сочинение Базаров в любви и смерти

Базаров, несомненно, сильная, волевая личность. Он – настоящий человек, тот, «о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть». Но, в то же время, он и русский человек, тот самый, по его собственным словам, таинственный незнакомец, которого не поймет никто, даже он сам. И все-таки в своем сочинении я постараюсь его понять, конечно, не так, как Тургенев, и не так, как сам главный герой, я постараюсь понять его по-своему и проанализировать его действия и чувства.

Как известно, Базаров был нигилистом, отрицавшим любые устои и принципы. Он говорил: «Это бесполезные слова, принципов вообще нет, а есть ощущения. Всё от них зависит». И действительно, он жил по ощущениям. Ему нравилось ощущение отрицания, и он повиновался ему, споря с Павлом Петровичем Кирсановым и ругая его аристократизм, он отлавливал жаб и делал эксперименты – опять же потому, что его вели к этому ощущения. И любил Базаров тоже по ощущениям. Хотя нет, конечно, не любил. Ведь любви как понятия для него вообще не существовало. Вспомним его фразу: «Любовь - белиберда, непростительная дурь». Нет, Базаров вовсе не любил, он ощущал. А вот что именно? Отвечу – непреодолимое влечение, страсть. И характер Базарова, его настоящая натура, нисколько не изменился под действием Одинцовой, он остался таким же, каким был всю его жизнь. Как и всегда, прежде чем на что-то решиться, он вначале все хорошо обдумывал. Он любил делать все, как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. Таким и было его признание: быстрым и четким. И после этого он не изменил себе: Базаров был диким и сильным, как зверь, страшным и страстным, резким и порывистым, пугающим и… восхитительным. Его ощущения привели его на край пропасти, куда он никогда не заглядывал и не думал, что когда-нибудь заглянет. И он не побоялся бы ступить туда. Он был смел, как и всегда. И он бы непременно шагнул, если бы ему дали возможность. А Одинцова… Что ж, ей нужны были покой и комфорт, а не безумная страсть и невероятная живость, которая кипела в Базарове, только подтверждая его истинную натуру.

Многие считают, что любовь и смерть Базарова повлияли на его характер, в корне изменили его, так как явились двумя самыми знаменательными событиями в его жизни. Некоторые же думают иначе. По мнению Писарева, смерть Базарова – это вообще случайность, не имеющая никакого значения в сюжете романа и ни на что не влияющая. Я совершенно с ним не согласна. Я уверена, что это вовсе не случайность, а самая настоящая закономерность. Это точка, поставленная в образе Базарова, это еще одна ситуация, где раскрывается его характер, еще один момент, где мы видим его сущность. Он не боится смерти, нет. Он воспринимает ее как должное, но не поддается ей до последнего. Базаров силен, как и всегда, силен до самого конца. Он контролирует свой разум, не дает ему выйти из строя. Он не проваливается в беспамятство, не начинает бредить, а продолжает не только, по привычке, отрицать, но и рассуждать, и даже философствовать. Базаров говорит: «Червяк раздавленный, а еще топорщится». Да, он не станет вилять хвостом, он умрет так, как должен, он останется верным себе в любой ситуации, и смерть – вовсе не исключение. И эта смерть открывает наши глаза на Базарова еще шире, она дает нам нити к пониманию его внутреннего мира, ключи к тому, что он никогда не показывал. Она помогает нам посмотреть глубже в главного героя, увидеть его многогранность и, несмотря ни на что, постоянство, преданность своим убеждениям, своим взглядам на мир и людей, своему внутреннему «я».

Конечно, Базаров – сложный по своей натуре герой, и его невозможно судить однозначно. Вначале, он предстает перед нами эгоистом, нигилистом и просто грубияном, он нам противен. Потом, по мере развития действия, происходят различные события, и он, понемногу, начинает нам нравиться, мы начинаем приглядываться к нему. Кажется, жизнь изменила его, сделала, как бы сказать, добрее и романтичнее. Но так кажется только на первый взгляд. Ведь если вдуматься, проследить его действия и мысли, сопоставить их, вчитаться повнимательнее, становится понятно, что Базаров остался тем же человеком, которым и был, вот только мы узнали его только к самому концу романа. .