Сочинение «Беда не должна повториться»

Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память – наша совесть.

Она,

Как силы нам нужна…

Юрий Воронов



Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, все меньше и меньше остается в живых свидетелей тех страшных событий. Страшных потому, что горе тогда, в 1941-ом, пришло в каждый дом. Не обошло оно стороной и мою семью.



Моя мама очень много рассказывала мне о том, что пришлось испытать нашим родственникам во время войны, рассказывала о том, как воевали мои прадед и прапрадед. Я внимательно слушал ее рассказы, с волнением рассматривал сохранившиеся в семье фотографии военных лет. По книгам и кинофильмам я узнал, что в лихие военные годы трудно было всем. И тем, кто воевал, и тем, кто работал, и тем, кто оказался на захваченной фашистами территории.



Мой прапрадед, Федосов Григорий Денисьевич, участник Гражданской войны, ушел на фронт вместе с мужчинами из его родной деревни Кочтовка Орловской области. По железной дороге в военном эшелоне их отправили на фронт. Началась бомбежка, после которой почти никого не осталось в живых, а те, кто выжил, разбежались кто куда. Земляки предложили Григорию Денисьевичу вернуться назад домой. А он ответил, что должен попасть на фронт. Прапрадед написал записку жене: «Я иду на фронт бить фашистов. Береги себя и детей». Григорий Денисьевич прошел почти всю войну. В конце 1944 года он подорвался на мине, чудом остался жив, контуженный, лежал в госпитале. Домашние получили от него письмо, в котором он сообщил, что скоро вернется. Письмо было написано чужой рукой, и после него долгое время от прапрадеда не было вестей. Его считали без вести пропавшим. Но вскоре почтальон принес в дом похоронку.

В центре Зюзин Николай Акимович



Мой прадед, Зюзин Николай Акимович, был также участником Великой Отечественной войны. Он ушел служить в армию перед самой войной весной 1941 года. Началась война, и его вместе с другими молодыми солдатами отправили на фронт. Он прошел всю войну, закончил ее в Германии. У моего прадедушки было осколочное ранение. В мирное время осколок давал о себе знать. Когда менялась погода, нога ныла от боли .



Оказывается, эшелон со скотом из Орловской области разбомбили где-то в этом районе Белоруссии. Те животные, которые уцелели, разбрелись по деревням, попали к новым хозяевам. Попала к новым хозяевам и корова Милка. Женщина думала, что она из соседней деревни, что может объявиться хозяин и забрать ее. А ведь без коровы не прожить. Марфа рассказала хозяйке, что это их корова и успокоила, сказав, что никто у нее Милку не заберет.



Вместе с детьми прапрабабушке удалось вернуться в родные края. Они остались живы и невредимы.



Все эти истории в моей семье передаются из поколения в поколение. Их нельзя забывать, потому что память о Великой Отечественной войне должна сохраниться, чтобы не повторилась та страшная беда, которая пришла на нашу землю в 1941 году.