Сочинение "Бедная Лиза" Карамзина как сентименталистская повесть

В конце 18 века ведущим литературным направлением в России был сентиментализм, как и классицизм, пришедший к нам из Европы. Главой и пропагандистом сентиментального направления в русской литературе по праву можно считать Н. М. Карамзина. Его «Письма русского путешественника» и повести – образец сентиментализма. Так, повесть «Бедная Лиза» (1792) построена в соответствии с основными законами этого направления. Тем не менее, писатель отошёл от некоторых канонов сентиментализма европейского.

В произведениях классицизма были достойны изображения цари, вельможи, полководцы, то есть люди, выполнявшие важную государственную миссию. Сентиментализм же проповедовал ценность отдельной личности, пусть даже незначительной в государственных масштабах. Поэтому главной героиней повести Карамзин сделал бедную крестьянку Лизу, рано оставшуюся без отца-кормильца и живущую с матерью в хижине. По-мнению сентименталистов, способностью глубоко чувствовать, доброжелательно воспринимать окружающий мир обладают как люди высшего сословия, так и низкого происхождения, «ибо и крестьянки любить умеют».

У писателя-сентименталиста не было цели точно отображать действительность. Лизин заработок от продажи цветов и вязанья, на который живут крестьянки, не мог их обеспечить. Но Карамзин изображает жизнь, не стараясь передать всё реалистично. Его цель – пробудить в читателе сострадание. Эта повесть впервые в русской литературе заставила читателя сердцем почувствовать трагизм жизни.

Уже современники отмечали новизну героя «Бедной Лизы» - Эраста. В 1790-е годы соблюдался принцип строгого деления героев на положительных и отрицательных. Эраст, погубивший Лизу, вопреки этому принципу не воспринимался злодеем. Легкомысленный, но мечтательный юноша не обманывает девушку. Сначала он питает искренние нежные чувства к наивной поселянке. Не задумываясь о будущем, он полагает, что не причинит зла Лизе, будет всегда рядом с ней, как брат с сестрой, и они будут счастливы вместе.

Изменился и язык в произведениях сентиментализма. Речь героев «освободилась» от большого количества старославянизмов, стала более простой, близкой к разговорной. В то же время стала насыщенной красивыми эпитетами, риторическим оборотами, восклицаниями. Речь Лизы и её матери витиеватая, философичная («Ах, Лиза! — говорила она. — Как все хорошо у господа бога!. . Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя!»; ««Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». — «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»).

Цель такого языка – воздействовать на душу читателя, пробудить в ней гуманные чувства. Так, в речи повествователя «Бедной Лизы» мы слышим изобилие междометий, уменьшительно-ласкательных форм, восклицаний, риторических обращений: «Ах! Я люблю те предметы, которые трогают моё сердце и заставляют меня проливать слёзы нежной скорби!»; «Прекрасная бедная Лиза с старушкою своей»; «Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв её в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина!»

Большое внимание сентименталисты уделяли изображению природы. События часто разворачивались на фоне живописных пейзажей: в лесу, на берегу реки, в поле. Чувствительные натуры, герои сентименталистских произведений, остро воспринимали красоту природы. В европейском сентиментализме предполагалось, что близкий к природе, «естественный» человек обладает только чистыми чувствами; что природа способна возвысить душу человека. Но Карамзин попытался оспорить точку зрения западных мыслителей.

«Бедная Лиза» начинается с описания Симонова монастыря и его окрестностей. Так автор связал настоящее и прошлое Москвы с историей обычного человека. События разворачиваются в Москве и на природе. «Натура», то есть природа, вслед за рассказчиком пристально «наблюдает» за историей любви Лизы и Эраста. Но она остаётся глуха и слепа к переживаниям героини.

Природа не останавливает страсти юноши и девушки в роковой момент: «ни одной звёздочки не сияло на небе – никакой луч не мог осветить заблуждения». Даже напротив – «мрак вечера питал желания». Непонятное происходит с душой Лизы: «Мне показалось, что я умираю, что душа моя. . . Нет, не умею сказать этого!». Близость Лизы к природе не помогает ей в спасении души: она словно отдаёт душу Эрасту. Гроза разражается лишь после – «казалось, вся натура сетовала о потерянной Лизиной невинности». Лиза пугается грома, «как преступница».

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