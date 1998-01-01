Сочинение «Бедная Лиза»: анализ повести

Черты сентиментализма проявляются в повести в том, что герои постоянно умиляются, плачут, испытывают другие возвышенные чувства, которым придаётся преувеличенное значение, что эти герои наивны, а действие происходит на фоне мирных пасторальных пейзажей (пейзажей, характерных для произведений, изображавших идиллическую жизнь на лоне природы пастухов и пастушек).

Описания

«Бедная Лиза» начинается с описания Москвы и её окрестностей, сделанного в пасторальном духе («молодые пастухи, сидя под тению дерев. . . ») с добавлением романтической ноты («мрачные, готические башни», «сию ужасную громаду домов и церквей»).

Описанные Карамзиным картины Москвы совершенно изменились сейчас. Москву уже невозможно охватить взглядом, по Москве-реке не плавают рыбачьи лодки. Данилов монастырь окружён домами, Воробьёвы горы увенчаны зданием МГУ, дворец в Коломенском давно разрушен. Исчезли дубовые рощи и поля. Немного грустно, что мы не можем увидеть Москву, описанную Карамзиным, но кто-то спустя двести лет будет печалиться о том, что не может увидеть Москву начала XXI века.

Описание Москвы не только знакомит читателя с местом действия, но и вводит в соответствующую атмосферу — мечтательную, задушевную, немного таинственную, создаёт настрой, помогающий воспринять главные мысли автора. Вторая функция описания —- композиционная: в начале и в конце повести мы видим автора, посещающего Симонов монастырь, рядом с которым могила Лизы. Описания закольцовывают действие, придают повести цельность и законченность.

Характеристика Лизы

Лиза — молодая невинная девушка, живущая под Москвой одна с матерью, которая постоянно проливала слёзы по рано умершему мужу, а Лизе приходилось выполнять всю работу по дому и ухаживать за нею. Лиза была очень честная и наивная, она привыкла верить людям, у неё был цельный характер, то есть если она отдавалась какому-либо чувству или делу, то совершала это действие полностью, до конца. Вместе с этим она совершенно не знала жизни, потому что всё время прожила с богобоязненной матерью в стороне от всяческих шумных деревенских развлечений.

Мать называет Лизу «любезной», «милой»: Карамзин вкладывает в уста крестьянки эти эпитеты, доказывая, что и крестьянки имеют чувствительную душу.

Лиза поверила молодому красивому Эрасту, потому что он ей очень понравился, а она к тому же никогда не встречалась с таким изящным обхождением. Она полюбила Эраста, но её любовь была любовью платонической, она совершенно не воспринимала себя как женщину. Эраста это поначалу устраивало, так как после развратной столичной жизни ему хотелось отдохнуть от постоянных сексуальных интриг, но после он неизбежно увлёкся Лизой как женщиной, потому что она была очень красива. Лиза этого ничего не понимала, она только чувствовала, как что-то изменилось в их отношениях, и её это тревожило.

Уход Эраста на войну был для неё подлинным несчастьем, но она и подумать не могла, что у Эраста есть какие-то свои планы. Когда она увидела Эраста в Москве и поговорила с ним, то испытала сильнейший шок. Вся её доверчивость и наивность оказались обмануты и повергнуты и прах. Как натура крайне впечатлительная, она не выдержала такого удара. Вся её жизнь, которая до этого представлялась ей ясной и прямой, превратилась в чудовищное нагромождение непонятных событий. Лиза не смогла пережить измены Эраста и покончила жизнь самоубийством. Конечно, такое решение было отчаянным средством уйти от решения жизненной проблемы, которая перед ней встала, и Лиза не смогла справиться с ней. Испугавшись реальной жизни и необходимости выйти из иллюзорного мира, она предпочла безвольно погибнуть, нежели бороться и пытаться понять жизнь такую, какая она есть в действительности.

Можно воспользоваться современной аналогией, которая очень хорошо описывает такие ситуации: она была настолько погружена в «Матрицу», что реальный мир оказался для неё враждебным и равносильным полному исчезновению личности.

Характеристика Эраста

Эраст был богатым молодым дворянином, пресыщенным и уставшим от жизни. Он имел неплохие задатки и по мере сил старался быть честным; по крайней мере, он понимал, что делает искренне, а что нет. Можно сказать, что богатство испортило его, потому что он ни в чём себе привык не отказывать. Точно так же, когда он увлёкся бедной девушкой из московского пригорода, он приложил все усилия, чтобы завоевать её расположение и расположение её матери.

Он плохо понимал себя и считал, что сентиментальная влюб- лённость в бедную девушку, столь красивую и неиспорченную, поможет ему уйти от скуки и пустой выхолощенной жизни в столице. Он читал иностранные сентиментальные повести и нафантазировал себе тихую пасторальную любовь к крестьянской девушке. Какое-то время он был вполне счастлив этой игрой и упивался ею, тем более что Лиза откликнулась на его ухаживания со всей горячностью первой любви.

Но проходило время, и игра стала утомлять Эраста, он оказался не готов бросить своё богатство, к тому же его стали преследовать денежные неудачи. Прекрасно понимая, что он поступает подло, он придумал историю про то, что уходит на войну, а сам женился на богатой женщине, чтобы поправить своё состояние. То, что он сделал свой жизненный выбор между деньгами и сердечным счастьем вполне обдуманно и понимал, что именно делает, показывает его реакция на самоубийство Лизы. Попытка уговорить её и откупиться оказалась безнадёжной, и Эраст остался на всю жизнь несчастлив, потому что он не был злым и циничным человеком, просто ему не хватило душевных сил пойти с Лизой до конца и полностью переменить свою жизнь.

Повесть «Бедная Лиза» — произведение сентиментализма, потому что оно построено на раскрытии особенностей человеческой души, внимании к личности человека; герои повести — простые люди, крестьянки и дворянин; автор проявляет большое внимание к природе, одухотворяет её; язык повести приближается к разговорному языку образованного общества того времени.