Сочинение Бедность не порок (По стихотворению Р. Бёрнса "Честная бедность")

Роберт Берне — известный поэт не только у себя на родине, в Шотландии, но и во всем мире. Строки из его стихов стали для шотландцев лозунгами, многие стихи Берне задумал как песни, и теперь их поют не только на его родине.

Поэзия Бёрнса проста, но очень изящна и полна жизненных сил и веселья, она близка к народным песням и балладам.

Сына крестьянина всю жизнь интересовали человеческая сущность, понятия о морали, богатая бедность или наоборот, бедное богатство. Стихотворение "Честная бедность" — это один из ответов на множество вопросов: почему человек беден, что поможет ему вырваться из нищеты, как сохранить чистоту в душе, при этом имея возможность обогатиться и т. п.

Стихотворение "Честная бедность" написано на мотив народной песни, поэтому его серьезный текст сочетается с шотландской веселостью. Задорная легкость ритма служит своеобразным аккомпанементом глубокому смыслу стихотворения.

Берне в стихотворении призывает не стесняться своей бедности. Человек, зависящий от денег, богатства, не может быть оценен как человек умный. Это стихотворение созвучно с русской поговоркой: "Встречают по одежке, провожают по уму". Вот самое первое и важное достоинство человека, которое невозможно купить. Это гордость и богатого, и бедного. Умом невозможно наградить, расплатиться, его невозможно купить. Ордена, ленты, дорогие одежды — это не показатель ума. Кто у Бёрнса "одет в шелка и вина пьет", — дурак и плут.

Берне оптимистичен в своих взглядах:



Настанет день, и час пробьет,

Когда уму и чести

На всей земле придет черед

Стоять на первом месте.



Мне кажется, что время, о котором Берне мечтал, еще не наступило. Стремление людей жить лучше — естественно, но стремление жить лучше за счет окружающих — примета нашего времени. Умные люди сегодня прозябают, а в чести тот, кто хитрее, сильнее физически, у которого крепче нервы. Будем надеяться:



Что будет день,

Когда кругом

Все люди станут братья!



А человеческие качества тогда будут действительно оцениваться по достоинству. .