Сочинение "Бедные люди" в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание"

В статье "Забитые люди" Н. А. Добролюбов писал: "В произведениях Ф. М. Достоевского мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал. Это боль о человеке, который признает себя не в силах или, наконец, даже не вправе быть человеком, настоящим, полным самостоятельным человеком самим по себе".

Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" — это книга о жизни обездоленных, это боль писателя за поруганную честь "маленького" человека. Перед читателем разворачиваются картины страданий "маленьких" людей. Их жизнь протекает в грязных каморках, на бульваре.

Холодно и безразлично смотрит сытый Петербург на обездоленных. Трактирная и уличная стихия вмешивается в судьбы людей, накладывает отпечаток на их переживания и поступки. Вот женщина, которая бросается в канал. . . . А вот по бульвару идет пьяная пятнадцатилетняя девочка. Эта страшная картина вызывает горькие мысли у Раскольникова. Он знает, чем и как закончит жизнь эта растоптанная с юных лет человеческая душа. "Бедная девочка!. . Очнется, поплачет, потом мать узнает. . . Сначала прибьет, а потом высечет, больно и с позором, пожалуй, и сгонит. . . А не сгонит, так все-таки пронюхают Дарьи Францевны, и начнет шмыгать моя девочка туда да сюда. . . Потом тотчас больница (и это всегда у тех, которые у матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают), ну а там. . . а там опять больница. . . вино. . . кабаки. . . и еще больница. . . года через два-три — калека, итого житья ее девятнадцать аль восемнадцать лет от роду всего-с. . . "

И гневом дышат его слова, когда он с возмущением говорит, что существующая жизнь оправдывает подобное сознательное унижение человека: "Это, говорят, так и следует.

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