Бедный Д. - Вариант 1

Бедный, Демьян



— псевдоним пролетарского поэта Ефима Алексеевича Придворова. Д. Б. родился в 1883 в деревне Губовке Александрийского у. Херсонской губ. , в крестьянской семье (из военнопоселенцев), до 7 лет жил в Елизаветграде у отца (сторожа церкви духовного училища), потом до 13 лет у матери в деревне, в обстановке ужасающей нужды, разврата и зверства. Эти тяжелые годы дали Д. Б. хорошее знакомство с жизнью деревни, особенно с ее теневыми сторонами. Когда Д. Б. было 14 лет, отец определил его на казенный счет в закрытую военно-фельдшерскую школу. Здесь мальчик пристрастился к чтению: познакомился с Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, Никитиным. Здесь же имели место первые литературные опыты Д. Б. (сатирические стихи на школьные темы). По окончании школы Д. Б. отбыл воинскую повинность, затем выдержал экзамен на аттестат зрелости и в 1904 поступил в Петербургский университет.



Школа и солдатчина воспитали Д. Б. в строго-монархическом, национальном и религиозном духе. Студенческие волнения и события первой революции ошеломили Д. Б. , но лишь с началом реакции он понемногу начинает разбираться в происходящем вокруг и проникается революционным настроением. Д. Б. сблизился с поэтом П. Ф. Якубовичем и через него с редакционной группой журнала «Русское Богатство», т. е. с революционно-демократическими и народническими кругами. Б январе 1909 Д. Б. дебютировал в «Русском Богатстве» стихотворением за подписью Е. Придворова. В декабре 1910, с основанием легальной большевистской газеты «Звезда», Д. Б. стал сотрудничать в ней — сперва под своей фамилией, а затем под псевдонимом Демьяна Бедного, сблизился с большевистским авангардом рабочего движения и вступил в большевистскую партию. В 1912 он участвовал в основании газеты «Правда» и деятельно сотрудничал в ней, причем привлек сочувственное внимание В. И. Ленина. В 1913 Д. Б. был арестован. В годы империалистской войны Д. Б. был мобилизован и попал на фронт. Изредка его вещи появлялись в журн. «Современный Мир» и в разных провинциальных изданиях.

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