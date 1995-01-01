Бегбедер Ф. - Вариант 1

Фредерик Бегбедер (род. 21 сентября 1965, Нёйи-сюр-Сен) — современный французский прозаик, публицист, литературный критик и редактор.



Фредерик Бегбедер родился 21 сентября 1965 года в городе Нёйи-сюр-Сен под Парижем. Мать Бегбедера Кристин де Шатенье — переводчик дамских романов на французский язык (в частности, произведений Барбары Картланд), а отец, Жан-Мишель Бегбедер, — профессиональный рекрутер. Брат Шарль Бегбедер — основатель брокерской конторы Selftrade и первой во Франции частной электросети Poweo.



Бегбедер получил диплом Парижского института политических исследований, а затем диплом DESS в области рекламы и маркетинга в CELSA (Высшая школа информации и коммуникации).



В итоге, он стал копирайтером в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam. Одновременно сотрудничал в качестве литературного критика в журналах Elle, Paris Match, Voici ou encore VSD. Также он состоял в команде литературных критиков в радиопередаче Жерома Гарсена «Маска и перо» на станции France Inter. Он был уволен из Young and Rubicam через некоторое время после выхода в свет романа «99 франков» (впоследствии переименованного в «14,99 евро»), представляющего собой сатиру и обличение рекламного бизнеса.



Между тем, он стал вести свою собственную телепередачу о литературе «Книги и я» на канале Paris Première. За этим последовала попытка вести передачу l’Hypershow на Canal+, правда, руководители канала вскоре закрыли передачу.



Был бесплатным консультантом Робера Ю на президентских выборах 2002 г. , хотя в ФКП не состоит.

Творчество и жизнь в литературе



В январе 2003 издательская группа Flammarion предложила Бегбедеру место редактора. Первой книгой, выбранной Бегбедером, оказался роман Лолы Лафон «Непреодолимое возбуждение». Это было время его участия в антиглобалистском движении и анархистской группе Black Blocs.



Бегбедер предпочитает сумасбродные сюжеты, с героями, похожими на него самого.



Кроме того, он выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант, и даже отметился в кинематографе — снялся в порнографическом фильме «Дочь лодочника» (с участием звезды жанра Эстель Дезанж Оф. сайт).



Заслуженную славу одного из самых интересных современных французских писателей Фредерику Бегбедеру принесли романы «Воспоминания необразумившегося молодого человека» (1990), «Каникулы в коме» (1995), «Любовь живет три года» (1997), «Рассказики под экстази» (1999), «Романтический эгоист», «99 франков», ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции. .