Входит в свиту Воланда. В основном появляется в обличии огромного черного кота, ходящего на двух лапах и разговаривающего. Но временами появляется и в человеческом обличии. Тогда это маленький толстяк, чье лицо невероятно напоминает кошачью морду. Б. - веселый персонаж. Вызывает у читателей большую симпатию. Булгаков отмечает, что одна из основных функций Б. - потешать Князя Тьмы. После преображения во время полета под лунным светом мы видим, что Б. - "худенький юноша". На самом деле он был "демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире". .