Чехов А.П. Беглец читать краткое содержание, пересказ

Беглец

Семилетнего Пашку, страдающего от больного сустава, мать привела в больницу. Доктор оставил мальчика на стационаре, пообещав сводить на ярмарку и показать лисицу. Пашка сначала в восторге от больницы: новая одежда, суп с мясом, хлеб, жаркое с картофелем. Но доктор не спешит показывать лисицу, да и проявляется реальная сторона лечебного заведения: тяжело больные, одиночество, скука, тоска по дому… Когда из палаты ночью выносят умершего соседа, Пашка с криками «мама!» бежит куда глаза глядят. Мальчик заблудился, но добрел до окна, в котором увидел доктора — и рухнул на крыльце. Очнулся, когда было уже светло и услышал знакомый голос доктора. .