Сочинение Белая гвардия - Анализ романа "Белая гвардия" Булгакова М.А. I

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Анализ романа "Белая гвардия" Булгакова М. А. I"



М. А. Булгаков родился и вырос в Киеве. Всю жизнь он был предан этому городу. Символично, что имя будущему писателю было дано в честь хранителя города Киева архангела Михаила. Действие романа М. А. Булгакова «Белая гвардия» происходит в том самом знаменитом доме №13 на Андреевском спуске (в романе он назван Алексеевским), где когда-то жил сам писатель. В 1982 году на этом доме была установлена мемориальная доска, а с 1989 года находится Литературномемориальный дом-музей имени М. А. Булгакова.



Автор не случайно выбирает для эпиграфа фрагмент из «Капитанской дочки», романа, рисующего картину крестьянского бунта. Образ вьюги, метели символизирует вихрь развернувшихся в стране революционных перемен. Роман посвящен второй жене писателя Любови Евгеньевне Белозерской-Булгаковой, которая также какое-то время жила в Киеве и помнила те страшные годы постоянной смены власти и кровавых событий.



В самом начале романа у Турбиных умирает мать, завещая детям жить. «А им придется мучиться и умирать», — восклицает М. А. Булгаков. Однако ответ на вопрос о том, что делать в тяжелое время, дает в романе священник: «Уныния допускать нельзя. . . Большой грех — уныние. . . ». «Белая гвардия» — в определенной степени автобиографичное произведение. Известно, например, что поводом для написания романа стала скоропостижная смерть матери самого М. А. Булгакова Варвары Михайловны от тифа. Писатель сильно переживал это событие, вдвойне тяжело было ему потому, что он не смог даже приехать из Москвы на похороны и проститься с матерью.



Из многочисленных художественных деталей в романе вырисовываются бытовые реалии того времени. «Революционная езда» (час едешь — два стоишь), грязнейшая батистовая сорочка Мышлаевского, обмороженные ноги — все это красноречиво свидетельствует о полной бытовой л хозяйственной неразберихе в жизни людей. Глубокие переживания социально-политических конфликтов выразились и в портретах героев романа: Елена и Тальберг перед разлукой даже внешне осунулись, постарели.



Крах устоявшегося уклада М. А. Булгаков показывает и на примере интерьера дома Турбиных. С детства привычный для героев порядок со стенными часами, мебелью старого красного бархата, изразцовой печкой, книги, золотые часики и серебро — все это оказывается в полнейшем хаосе, когда Тальберг решает бежать к Деникину. Но все-таки М. А. Булгаков призывает никогда не сдергивать абажур с лампы. Он пишет: «Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут». Однако Тальберга, человека военного, жесткого и энергичного, не устраивает на смиренная покорность, с которой автор романа призывает относиться к жизненным испытаниям. Елена воспринимает бегство Тальберга как предательство. Не случайно перед отъездом тот упоминает, что у Елены есть паспорт на девичью фамилию. Он словно отрекается от жены, хотя в то же время пытается убедить ее в том, что скоро вернется. В ходе дальнейшего развития сюжета мы узнаем, что Сергей уехал в Париж и вновь женился.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--