Сочинение Белая гвардия - Дом — сосредоточение культурных и духовных ценностей (По роману М. А. Булгакова "Белая гвардия")

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Дом — сосредоточение культурных и духовных ценностей (По роману М. А. Булгакова "Белая гвардия")"



1. Манера повествования.

2. Герои романа.

3. Символы в произведении.

4. Ценности настоящего и прошлого.



Судьба великого русского писателя М. А. Булгакова была очень непростой. Творчество Булгакова позволяет нам лучше понять все, что творилось в России после Великой Октябрьской социалистической революции. Свой роман «Белая гвардия» писатель посвятил Л. Е. Белосельской-Белозерской, ставшей его второй женой.



Роман был написан в 1925 году. Очень интересна манера повествования. Булгаков обратился в традициям русской классической литературы, которые уже воспринимались как «старомодные» и ненужные. Писатель показывает самую обыкновенную семью, живущую в Киеве в «доме белого генерала». На Украине идет страшная братоубийственная война, которая стала следствием революции. Об этом сказано в самом начале: «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй».



Героями романа «Белая гвардия» являются Алексей Турбин, его сестра, очаровательная Елена, младший брат Николка, муж Елены, а так же «старинные» друзья детства. В этом произведении жизнь семьи показана с мельчайшими бытовыми подробностями. Мы узнаем о том, что в доме Турбиных были старинные часы, печка с изразцами, книжные полки. Казалось бы, эти предметы не имеют какого-то значения, они могли встретиться в каждом доме. Однако в творчестве Булгакова нет и не может быть ничего случайного. Предметы, о которых говорится в романе, имеют свое значение. Они олицетворяют собой мирную, спокойную счастливую жизнь, которая, увы, ушла в прошлое. Человек не может оставаться равнодушным к собственному быту. Любимые предметы нужны не только для личного комфорта. Они значат гораздо больше, символизируют для человека его пространство, место, где он отдыхает душой. С древним мудрецом невозможно не согласиться. Дом очень много значит для человека, он выступает как сосредоточение культурных и духовных ценностей. Быт и бытие — слова одного корня. Духовные ценности не могут существовать без ценностей материальных. В романе Булгакова «Белая гвардия» предметы предстают не только и не столько как ценность материальная, они воспринимаются нами прежде всего как ценность культурная. Обстановка, в которой живет семья Турбиных, не менялась со времени их раннего детства. И нам, читателям, предоставляется возможность узнать об этой мирке все или почти все. Бытовые мелочи привлекают, очаровывают нас. Они не только не кажутся несущественными, но, напротив, разрастаются до философского восприятия. Жизнь, к которой привыкли Турбины, привычная и мирная, закончилась. И только обстановка, не менявшаяся много лет, дает ощущение надежности и защищенности. Однако это впечатление конечно же обманчиво.



Кровавые события не минуют семью Турбиных. В романе постепенно нагнетается ощущение, что вот-вот произойдет что-то непоправимое. Турбины это прекрасно понимают. Но пытаются отсрочить неизбежное, создать для себя иллюзию, что все идет как раньше. Именно поэтому для них самих столь важна привычная домашняя обстановка: самовар, белая скатерть, старинные бронзовые часы, играющие гавот и другие часы, которые бьют башенным боем, резцовая печь, ковры, «бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущие таинственным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры.

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