Сочинение Белая гвардия - Гибель Най-Турса и спасение Николки

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Гибель Най-Турса и спасение Николки"



Трагические события революции и братоубийственной Гражданской войны отражались в русской литературе с разных точек зрения. Пролетарские писатели изображали эту эпоху как борьбу народа за своё счастье, писатели, не разделявшие большевистских взглядов, рассматривали её как национальную трагедию. Такую же авторскую позицию занял и М. А. Булгаков, посвятив событиям 1918 года роман «Белая гвардия». Город, в котором происходят события, неоднократно переходит из рук в руки. Один из наиболее драматических эпизодов романа – захват Города петлюровскими войсками. Русская армия готова защищать Город, но офицеры ещё не знают, что командование сбежало вместе с отступившими немецкими войсками. Поэтому нет организованной обороны Города, защитники его фактически брошены на произвол судьбы. Полковник Най-Турс приказал своим юнкерам отходить на Город, а троих отправил узнать, где остальные части и что с ними. Но посланные вернулись с сообщением, что никаких частей нет, стрельба идёт в тылу и будто бы неприятельская конница уже входит в Город. И юнкера услышали от полковника «никогда ими не слыханную странную команду».



В это же время Николка Турбин по телефонному приказу вывел свою команду – двадцать восемь юнкеров – по маршруту. Они должны были встретить и «подкрепить» отряд третьей дружины, но, как ни странно, никакого отряда не было. Юнкера залегли цепью, пулемётчик устроился возле пулемёта, а Николка предаётся рассуждениям о том, что ему кажется странным. Он озадачен тем, что нет отряда, что выстрелы слышны где-то в тылу, он не уверен в себе и боится обнаружить свой страх. И далее действие развивается очень динамично и сумбурно, и Николка подчиняется этому бешеному непонятному ритму. «Посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге», Николка с удивлением понимает, что это свои, но ещё больше его удивляет то, что они на ходу срывают с себя погоны и кричат всем: «Спасайся кто может». Молниеносно подумав о том, что он может стать героем, Николка пытается остановить панику и обращается к последнему бежавшему – полковнику Най-Турсу. «И тут последовало чудовищное»: полковник сам оборвал погоны на Николкиной шинели. Он приказывает всем юнкерам бежать, срывать погоны, уничтожить документы, но сам он не бежит далее – он устраивается у пулемёта. Ошеломлённый Николка отказывается бежать и помогает с пулемётом полковнику. Ругаясь, Най-Турс начинает обстрел показавшихся вдали конных фигур, одновременно крича Николке, чтобы «глупый малый» удирал, и в это время его смертельно ранили. Он успел только сказать Турбину, чтобы тот бросил геройствовать, и назвал улицу – Мало-Провальная. Николке «страшно от тоски и одиночества», он сумел доползти до угла и свернуть в переулок, считая это господним чудом. Дворник в каком-то дворе пытался задержать Николку, но у того в руках Най-Турсов кольт, и дворник, получив удар рукояткой револьвера, убежал к воротам, зовя петлюровцев. Сообразив, что нельзя возвращаться в переулок, потому что конница Петлюры заскочила с фланга в Город, Николка дворами пробирается на другую улицу, перелезая через стены, бросив на ходу папаху и подобрав чью-то студенческую фуражку. Редкие прохожие на улицах в панике разбегаются, теряя вещи, и Николка явственно ощущает случившуюся катастрофу. По дороге он заставляет скрыться в подъезд кадета с винтовкой в руках и благополучно достигает своего района, где ещё тихо и стрельба слышна только издалека. И у самого своего дома Николка с удивлением видит, как мирно катаются дети на салазках, занятые игрой и своими детскими переживаниями. Дети мало что понимают в происходящем, поэтому, по их мнению, так офицерам и надо за то, что они «дурака валяли». «Пришёл Петлюра, а у него миллион войска», – видимо, такое мнение они услыхали от кого-то из старших. И только дома Николка узнаёт, что Алексей ещё не вернулся.



В этом эпизоде ярко раскрываются характеры героев: и полковник Най-Турс, и Николай Турбин – люди чести. Не считая возможным губить зря своих подчинённых, полковник разгоняет их по домам, но себя он не освобождает от ответственности за людей от исполнения своего долга. По тем же принципам поступает Николка – он не может бросить полковника одного. Его нравственные переживания, сумятица чувств, объяснимая возрастом героя и его неопытностью, вызывают к нему ещё большую симпатию читателей. Но главное в эпизоде – динамичное развитие действия, драматизм сюжета и наглядное ощущение напрасности жертв братоубийственной войны.