Сочинение Белая гвардия - Изображение эпохи в романе М. А. Булгакова "Белая гвардия"

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Изображение эпохи в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия»"



1. Смысл эпиграфов к роману.

2. Зловещая атмосфера произведения.

3. Размышления героев о жизни и смерти.

4. Величие героев романа.



У каждой исторической эпохи свое собственное понятие о величии.

М. Хайдеггер



Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия» был создан в 1925 году. Это произведение не может оставить равнодушным читателей, потому что в нем на редкость правдоподобно изображена эпоха, в которой довелось жить самому писателю. Огромный интерес представляют эпиграфы к роману. Они отнюдь не случайны.



Первый эпиграф — это отрывок из повести Пушкина «Капитанская дочка»: «Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.



— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!» О чем нам говорит этот эпиграф? Еще не начав свое повествование, Булгаков хочет предупредить читателя, что речь пойдет о чем-то страшном. Природное явление, о котором упоминается в эпиграфе, не может не повлиять на жизнь людей. Не позавидуешь путнику, которого застал буран. Но есть события ещё более страшные и непредсказуемые. Это социальные катаклизмы, например война или революция. Судьбы людей изменятся в одночасье. И никто не сможет даже предположить, что ждет их в дальнейшем. Второй эпиграф к роману заставляет читателя задуматься: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Здесь затронут мотив Апокалипсиса. Речь идет о Страшном суде. Булгаков проводит параллель между революцией и Апокалипсисом. С ним нельзя не согласиться. Революция вполне может восприниматься как начало конца света.



Первая фраза романа создает не менее зловещую атмосферу. Она сама по себе уже является превосходной, яркой и образной характеристикой эпохи: «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй». Начало новой эпохи не принесло ничего, кроме трагичных и страшных изменений.



Теряется смысл всего, что было дорого людям. Ценности былой эпохи утрачивают свое значение. Мы видим это на примере семьи Турбиных. Они живут в прекрасном доме, который сам по себе воспринимается как символ уюта. Турбины находятся в окружении тех чудесных предметов, которые были им дороги с самого детства. Но увы, кровавая действительность, подступает все ближе и ближе. И Турбины не в силах отстоять, защитить все, что им так дорого. Сами герои романа понимают, что прошлое уходит безвозвратно. И практически полностью погружаются в мир собственного дома, пытаясь за его стенами найти хоть временное отдохновение оттого, что творится вокруг.



В романе есть символ города. Действие происходит в Киеве, в Украине. Но внимательное прочтение произведения позволяет нам понять, что город не имеет каких-то национальных или географических характеристик.

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