Сочинение Белая гвардия - Каким предстает белое движение в романе Булгакова «Белая гвардия»

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Каким предстает белое движение в романе Булгакова «Белая гвардия»"



Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия» посвящен трагическим событиям 1918-1919 годов в Киеве — родном городе писателя. По воспоминаниям современников, власть в городе за эти годы менялась от 12 до 18 раз, сам же А. М. Булгаков утверждал, что переворотов было 14, из которых он лично пережил 10. Такая круговерть событий наглядно доказывает, что прочного основания у белогвардейского движения не было. Ни германские войска, ни националистическую гетманскую власть нельзя считать надежной опорой Белой гвардии — все они только используют последнюю в своих целях. Многие офицеры искренне считают своим долгом выполнять союзнические обязательства и защищать Город. Мышлаевский со своим артиллерийским дивизионом идет оборонять подступы к Городу и слышит высокие напутственные слова о святом долге патриота перед Отечеством. Но действительность оказывается более жестокой, чем он предполагает: люди брошены на морозе в легкой одежде, без питания, обещанной смены нет, как нет и толку от цепи офицеров по одному человеку в ста метрах друг от друга. Оборону города организовать не сумели, зато полковник Щеткин не велит мешать ему «отдыхать» в штабном вагоне, где тепло и горит яркий электрический свет, где есть еда и коньяк. Сражение с Петлюрой должно было стать победой сил Белой гвардии перед наступлением частей Красной Армии, но как не готова была оборона рубежей Города, так провалилась и попытка защищать сам Город, обернувшись страшным поражением. Генералы и «штабные», как Тальберг, гетман, его заместитель бегут вместе с союзниками — германскими войсками. Трагедия разыгрывается в зале Александровской гимназии, где собрано ополчение из офицеров и студентов. Узнав о предательстве командования, полковник Малышев распускает свой дивизион, «на свою совесть и ответственность» принимая такое решение. Офицеры ошеломлены. Студзинский считает это предательством. «Кого желаете защищать?» — задает вопрос полковник. И с болью говорит, что «через несколько часов мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки». В это страшное время еще есть люди, способные беречь чужие жизни и поступать не по уставу, а по совести. Так же поступает и полковник Най-Турс: получив сообщение, что никаких частей в обороне Города нет и уже входит неприятельская конница, он отдает своим юнкерам «странную команду» — бежать, срывать погоны, уничтожать документы. Он сам не бежит — он устраивается у пулемета, и с ним остается случайно встреченный им Николка Турбин, но, готовый погибнуть сам, Най-Турс делает все возможное, чтобы спасти жизни своих юнкеров.



Этот день стал переломным для белого движения, а также и для Турбиных и их друзей. Традиционно поддерживая монархию, друзья понимают, что нечего больше защищать, что прежняя Россия погибла и возврата к старому нет. Белое движение в тупике: что дальше? Как сохранить свою честь офицера, остаться верным воинскому и патриотическому долгу? С кем идти? Принимать большевиков или пробираться на Дон, к Деникину? Но Турбины, Мышлаевский, Шервинский не могут расстаться со своей Родиной, со своим народом. Лучшие люди России остаются в России, хотя впереди их ждет еще много тяжких испытаний. Крах белого движения, его обреченность показывает М. А. Булгаков, видя в этом трагедию Гражданской войны и в то же время испытывая гордость за лучших представителей Белой гвардии.

