Сочинение Белая гвардия - Начало романа Булгакова «Белая гвардия». (Анализ 1 главы, 1 части)

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Начало романа Булгакова «Белая гвардия». (Анализ 1 главы, 1 части) "



Прежде чем приступать к анализу первой части первой главы, следует остановиться на эпиграфах, которые предваряют повествование. Первый из эпиграфов взят из произведения Пушкина «Капитанская дочка»: «Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.





— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!



У данного эпиграфа свое значение. Метель в данном случае является символом страшных событий в обществе — социальная революция, война. Это опасные изменения, они так или иначе сказываются на всех людях. Никого не пощадит бедствие, все оказываются равны перед судьбой.



Второй эпиграф: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». . . Этот эпиграф имеет не менее важное значение. Мотив Апокалипсиса, Страшного суда передают эти строки. Разве не стала революция прообразом Страшного суда? Ведь любые социальные изменения с полным правом можно назвать «концом света». Имеется в виду безвозвратное окончание старой жизни.



Начало романа не менее символично. «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй», — это характеристика эпохи. Снова мы сталкиваемся с мотивом Апокалипсиса. То, что происходит с людьми, это —другая жизнь, та, что, возможно, будет после «конца света». Все, что имело ценность и значение, вдруг разом поменялось. Началась новая эпоха в жизни людей, ее начало как раз совпало со вторым годом от начала революции.



Та жизнь, спокойная и мирная, которая была раньше, в одночасье закончилась. Семья Турбиных до сих пор жила в окружении той обстановки, которая была привычна и близка с самого раннего детства. Мы узнаем о мельчайших деталях обстановки, которая их окружала. Может быть, эти бытовые мелочи могли бы показаться несущественными, если бы речь не шла о предчувствии чего-то страшного, необратимого. В данном контексте бытовые мелочи: резцовая печь, самовар и белая скатерть, бронзовые часы, играющие гавот, и другие, бьющие башенным боем, ковры, на одном из которых изображен царь Алексей Михайлович с соколом на руке, «бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущие таинственным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры. . . » являются не только символом уюта, они неразрывно связаны с прошлой жизнью, спокойной, мирной и счастливой.



И мы прекрасно понимаем, что хотел сказать Булгаков, так подробно показывая бытовые мелочи семьи Турбиных. В нашем восприятии это все становится символом культуры уходящей эпохи, от которой вскоре практически ничего не останется. Сам дом — это символ спокойной, гармоничной, счастливой жизни.



Семья Турбиных и Тальберг понимают, что «жизнь. . . им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. » Но все-таки они надеются, ждут, что «вот перестанет, начнется такая жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее».



В начале романа ясно ощущается близость катастрофы. Турбины стараются об этом не думать, уходят в свой мир, ограниченный стенами своего дома, где по-прежнему уютно и красиво. Но их стремление уйти от действительности ясно показывает, насколько такие попытки тщетны. Страх перед будущим очевиден: «Упадут стены, улетит сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи».



Упоминание о «Капитанской дочке» Пушкина является не чем иным, как опасением самого писателя за культурное наследие прежней эпохи. Новая жизнь с ее суровыми законами и кровавой действительностью наверняка не станет ценить старые традиции и культурные ценности. Фраза «упадут стены» заставляет задуматься о последнем надежном оплоте многих людей — доме. В данном контексте «упавшие стены» олицетворяют собой не один конкретный дом, разрушенный в свете свершившегося. Это более глобальный символ, олицетворяющий всю гибнущую эпоху.



Главный герой Алексей Турбин пытается найти утешение у священника.

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