Сочинение Белая гвардия - Начало романа М. Булгакова "Белая гвардия" (Анализ 1 главы первой части)

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Начало романа М. Булгакова "Белая гвардия" (Анализ 1 главы первой части)"



«Белая гвардия» – первый роман Булгакова. В нем много автобиографиче-ского, но это уже исторический роман. Это книга о русской истории, ее филосо-фии, о судьбах классической русской культуры в новую эпоху. Именно поэтому «Белая гвардия» так близка Булгакову, ее он любил более других своих вещей.

Эпиграф к роману, взятый из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина, - «По-шел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. – Ну, ба-рин, - закричал ямщик, - беда – буран!» - имеет особенное значение. Он вынужда-ет вспомнить о кровавой пугачевщине, только в центре этого бурана уже новые Пугачевы, с университетским образованием и марксистской догмой принудитель-ного счастья. Этим же эпиграфом писатель указал и на свою связь с классической традицией, и прежде всего с историзмом Пушкина. Пушкинские принципы исто-ризма проявились в романе прежде всего в точной характеристике политических сил, борьба между которыми развертывается на страницах романа. Первая из них вынесена в заглавии романа, и оно приобретает обобщающее значение. «Белая гвардия» - это не только «господа офицеры», а весь рушившийся мир, все принад-лежавшие к нему люди, бежавшие в Город от большевиков, другой силы, неведо-мой и пугающей.

Начало романа очень символично. Точно указана дата – 1918 год, который был «велик и страшен». Именно в этом году «особенно высоко в небе стояли две звезды: пастушеская вечерняя Венера и красный дрожащий Марс». Это противо-поставление образа мирного труда (отсюда эпитет «пастушеская»), символом ко-торого служит Венера, и другого образа – планеты, носящей имя бога войны.

Пламя великих событий гражданской войны равно освещает и оценивает жизнь прежнюю, ее людей и новую революционную действительность, ее деяте-лей. Милая, тихая, интеллигентная семья Турбинных вдруг становится причаст-ная к этим событиям, делается свидетельницей и участницей дел страшных и удивительных. Их мама не дожила до этих дней, она умерла в мае. Алексей, Елена и Николка еще не знали тогда, что это к лучшему.

Жизнь героев неразрывно связана с их домом, с той обстановкой, в которой они воспитывались. Изразцовая печка, бронзовые часы, играющие гавот, и дру-гие, бьющие башенным боем, ковры, на одном из которых изображен царь Алек-сей Михайлович с соколом на руке, лампа под абажуром, «лучшие на свете шка-фы с книгами… с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой…». Обитатели квар-тиры знают: «на севере воет и воет вьюга» и ждут, что «вот перестанет, начнется такая жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начи-нается, а кругом становится все страшнее и страшнее». Из-за этого усиливается страх перед грядущим, которое представляется катастрофой: «Упадут стены, уле-тит сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи». Далеко не вся русская интеллигенция поняла и приняла ве-ликие свершения Октября. Опасения за судьбу культуры страны играли не по-следнюю роль в неприятии этих свершений. Тревога за участь Капитанской Доч-ки была тревогой за Пушкина, за его наследие и традиции, ставшие близкими Булгакову с детских лет.

Далее следует вспомнить второй эпиграф к «Белой гвардии»: «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Этот эпи-граф взят из Откровения Иоанна Богослова – книги, известной под названием Апокалипсис. «Апокалипсическая» тема приобретает значение стержневой. Когда Алексей Турбин, ища утешения после смерти матери, приходит к священнику, со-вершавшему обряд ее погребения, отец Александр читает: «Третий ангел вылил чашу свои в реки и источники вод; и сделалась кровь». Тема «потрясающей кни-ги», как называет Булгаков Апокалипсис, продолжает развиваться и далее, пере-кликаясь с основной сюжетной линией романа.

В первой главе романа отчетливо развивается тема «заблудившихся в бура-не революции людей», для которой характерны страшная обличительная сила и неизменная правдивость. Турбинным преподан урок истории, урок жестокий. Но, пройдя через кровь и смерть, им придется понять и принять его. Они должны бу-дут сделать свой выбор, найти свое место в новой России.

