Сочинение Белая гвардия - Почему так притягателен дом Турбиных? (По роману М. Булгакова «Белая гвардия»)

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Почему так притягателен дом Турбиных? (По роману М. Булгакова «Белая гвардия»)"



Булгаков — писатель, который самые сложные и высокие философские вопросы мог освещать в своих произведениях ясно и просто. Его роман «Белая гвардия» рассказывает о драматических событиях, разворачивающихся в Киеве зимой 1918— 1919 годов. Писатель рассуждает о войне и мире, о человеческой вражде и прекрасном единении — «семье, где только и можно укрыться от ужасов окружающего хаоса». Говоря об исторической катастрофе и гибели России, центральными образами романа он делает вещи далеко не столь масштабные — Город и Дом. Дом Турбиных в романе олицетворяет собой все то прошлое, что сейчас беспощадно уничтожается ветром революции. В центре произведения семья Турбиных, оставшаяся без матери, хранительницы очага. Молодые Турбины, оглушенные смертью матери, все же сумели не потеряться в этом страшном мире, смогли остаться верными себе, сохранить патриотизм, офицерскую честь, товарищество и братство. Булгаков с большим вниманием рисует бытовые детали этого Дома. Кремовые шторы, печь, часы, все это — составляющие того мира, который символизирует уют и прочность жизни. Булгаков рисует не столько быт, сколько бытие, в философском понимании этого слова. Он идеализирует бытовую норму, семейную жизнь. Дом Турбиных противостоит внешнему миру, в котором царят разрушение, ужас, бесчеловечность, смерть. Но Дом не может отделиться, уйти из города, он часть его, как город — часть земного пространства. И вместе с тем это земное пространство страстей и битв включается в общемировой контекст. За окнами Дома Турбиных происходит беспощадное разрушение всего, что было ценного в России. А внутри, за шторами, сохранилась вера в то, что надо охранять и сохранять все прекрасное, что это необходимо при любых обстоятельствах. «Часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скана, в самое тяжкое время живительный и жаркий». Алексей Турбин с тревогой думает не о своей возможной гибели, а о гибели Дома: «Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи». Дом вполне реален, это квартира, где живут главные герои романа и разворачивается основное действие, куда сходятся многие сюжетные линии повествования. Жизнь в этом доме идет как бы наперекор окружающим беспорядкам, кровопролитию, разрухе, ожесточению нравов. В доме у Турбиных все красиво: мебель старого красного бархата, кровати с блестящими шишечками, кремовые шторы, бронзовая лампа с абажуром, книги в шоколадных переплетах, рояль, цветы, икона в древнем окладе, изразцовая печь, часы с гавотом. . . На своей поверхности печь несет надписи и рисунки, сделанные в разное время членами семьи и друзьями. Здесь и шутливые послания, и слова, исполненные глубокого смысла, и признания в любви, и грозные пророчества — все, чем «богата» была жизнь семейства в разное время. Все это символы устойчивости жизни. Дом Турбиных изображен в романе как крепость, которая находится в осаде, ноне сдается. Его образу придан высокий, почти философский смысл. По убеждению Алексея Турбина, дом — это высшая ценность бытия, ради сохранения которой человек «воюет и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует». Охранять «человеческий покой и очаг» — такой видится ему единственная цель, позволяющая браться за оружие. Именно поэтому их дом притягивает к себе близких друзей и знакомых. К ним посылает сестра Тальберга своего сына, Лариосика, из Житомира. Сюда, как к спасительной пристани, прибывают Мышлаевский, Шервинский, Карась — друзья детства Алексея Турбина. Елена, сестра Турбиных, — хранительница традиций дома, в котором всегда примут и помогут, обогреют и усадят за стол. В одночасье может этот мир рассыпаться, так как на город наступает Петлюра, а потом и захватывает его, но нет в семье Турбиных злобы, безотчетной вражды ко всему без разбора. Дом вместе с его обитателями прошел через это страшное время, когда рушились все ценности и нравственные устои, выстоял, и вновь собирает под своей крышей близких людей. Именно семейные ценности, тепло, любовь его обитателей друг другу, духовные традиции, позволили Дому не разрушиться в период исторических катастроф. В итоге после военных событий герои снова собираются в доме. И в теплых уютных комнатах поселяются сны, которые, хотя и напоминают героям о тех страшных событиях, которые им довелось пережить, все-таки не страшны. Стены дома защищают его обитателей от всех ужасов жизни. Тема сбережения духовных, нравственных и культурных традиций проходит через весь роман, но, пожалуй, наиболее осязаемо, «вещественно» претворена она в образе Дома, чрезвычайно дорогом и важном для автора.

