Сочинение Белая гвардия - Почему так притягателен дом Турбиных? (По роману М.А. Булгакова «Белая гвардия»)

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Почему так притягателен дом Турбиных? (По роману М. А. Булгакова «Белая гвардия»)"





В основу романа М. А. Булгакова «Белая гвардия», написанного в 1925 году, легли реальные события трагического времени: гражданская война на Украине. Здесь Многое автобиографично: Город - любимый Киев, адрес - Дом № 13 по Алексеевскому спуску (в действительности Булгаковы жили в доме 13 по Андреевскому спуску, где сейчас музей М. А. Булгакова). Автобиографична и атмосфера семьи Турбиных, большой и дружной, но переживающей тяжелые времена.



Турбины любят свой дом, уютный и теплый. Вся его обстановка словно одухотворена связанными с ней воспоминаниями. Изразцовая печка в столовой - символ тепла домашнего очага - «грела й растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку». У пышущей жаром печи читался «Саардамский плотник», «часы играли тавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях». Вещи представляют ценность не сами по себе, а из-за того, что с ними связано: часы -- память об умершем отце, «лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом», говорят о духовном мире взрослеющих детей, бронзовая лампа под абажуром дает представление о тепле и уюте вечерних сумерек. ' Страшные испытания коснулись и семьи Турбиных- умерла мать, завещавшая детям, жить дружно. И разрушения времени не могли не отразиться на привычном быте: праздничный сервиз матери пошел на каждый день, скудно угощение к чаю. Изразцовая печь покрыта «историческими записями» и рисунками на злободневные темы: революция, наступление Иетлюры, выражение политических симпатий и антипатий. «Тревожно в Городе, туманно, плохо. . . » И хотя скатерть «по-прежнему бела и крахмальна», потому что Елена не может иначе, и цветы утверждают «красоту и прочность жизни», чувствуется, что прежний уют хрупок и непрочен, что в любую минуту коварный враг «может разбить снежный прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками».



Детям трудно без матери, они невольно ощущают возможность краха привычного доброго мира. «Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а “Капитанскую дочку” сожгут в печи». Турбины дорожат своим домом, они хранят его традиции, взаимоотношения, сложившиеся в семье. Здесь братья люнбят и опекают сестру, ради нее согласны терпеть ее мужа, которого они сами не до любл ивают, утешают Елену, когда она волнуется из-за мужа. Здесь всегда рады друзьям: как к себе домой приходит к Турбиным обмороженный Мышлаевский после- неудачной обороны на подступах к Городу, и его действительно принимают как желанного гостя. Сюда приходят Шервинский, ухаживающий за Еленой,, и Карась, гимназический друг и сослуживец Мышлаевского. Приехавший из Житомира Лариосик поначалу сам не понимает, почему ему так нравится в жилище у Турбиных, но ему здесь так нравится, что он чувствует, как «оживает душой». Внешний мир за кремовыми шторами «грязен, кровав и бессмыслен», и «израненные души ищут покоя вот тленно за такими кремовыми шторами». Такое объяснение Лариосика наглядно доказывает, что все друзья Турбиных ценят в их доме прежде всего теплоту дружеских отношений, обстановку доверия, взаимопомощи, сердечность хозяев. Даже Василиса- квартирный" хозяин, жадный и трусоватый, в минуту опасности приходит к Турбиным за защитой и поддержкой.



Итак, дом Турбиных - это не просто жилище, «моя крепость», о которой мечтает Василиса, ограбленный в собственной квартире. Это не просто уют и тепло домашнего очага - это особая атмосфера любви и взаимопонимания. В жестоком и тревожном мире это островок добра, надежное, защищенное от опасностей место, где можно поверить в то, что все наконец будет хорошо и счастливо.