Сочинение Белая гвардия - Почему так притягателен дом Турбиных

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Почему так притягателен дом Турбиных"



В основу романа М. А. Булгакова «Белая гвардия», написанного в 1925 году, легли реальные события трагического времени Гражданской войны на Украине. Здесь многое автобиографично: Город – любимый Киев, адрес – дом № 13 по Алексеевскому спуску (в действительности Булгаковы жили в доме 13 по Андреевскому спуску, где сейчас музей М. А. Булгакова). Автобиографична и атмосфера семьи Турбиных, большой и дружной, но переживающей тяжёлые времена.



Турбины любят свой дом, уютный и тёплый. Вся его обстановка словно одухотворена связанными с нею воспоминаниями. Изразцовая печка в столовой – символ тепла домашнего очага – «грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку». У пышущей жаром печи читался «Саардамский плотник», «часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зелёных ветвях». Вещи представляют ценность не сами по себе, а по тому, что с ними связано: часы – память об умершем отце, «лучшие на свете шкафы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом», говорят о духовном мире взрослеющих детей, бронзовая лампа под абажуром даёт представление о тепле и уюте вечерних сумерек. Страшные испытания коснулись и семьи Турбиных – умерла мать, завещавшая детям жить дружно. И разрушения времени не могли не отразиться на привычном быте: праздничный сервиз матери пошёл на каждый день, скудно угощение к чаю. Изразцовая печь покрыта «историческими записями» и рисунками на злободневные темы: революция, наступление Петлюры, выражение политических симпатий и антипатий. «Тревожно в Городе, туманно, плохо…» И хотя скатерть «по-прежнему бела и крахмальна», потому что Елена не может иначе, и цветы утверждают «красоту и прочность жизни», чувствуется, что прежний уют хрупок и непрочен, что в любую минуту коварный враг «может разбить снежный прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками».



Детям трудно без матери, они невольно ощущают возможность краха привычного доброго мира. «Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую дочку сожгут в печи». Турбины дорожат своим домом, они хранят его традиции, взаимоотношения, сложившиеся в семье. Здесь братья любят и опекают сестру, ради неё согласны терпеть её мужа, которого они сами недолюбливают, утешают Елену, когда она волнуется из-за мужа. Здесь всегда рады друзьям: как к себе домой приходит к Турбиным обмороженный Мышлаевский после неудачной обороны на подступах к Городу, и его действительно принимают как желанного гостя. Сюда приходят Шервинский, ухаживающий за Еленой, и Карась, гимназический друг и сослуживец Мышлаевского. Приехавший из Житомира Лариосик поначалу сам не понимает, почему ему так нравится в жилище у Турбиных, но ему здесь так нравится, что он чувствует, как «оживает душой». Внешний мир за кремовыми шторами «грязен, кровав и бессмыслен», и «израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами». Такое объяснение Лариосика наглядно доказывает, что все друзья Турбиных ценят в их доме прежде всего теплоту дружеских отношений, обстановку доверия, взаимопомощи, сердечность хозяев. Даже Василиса – квартирный хозяин, жадный и трусоватый, в минуту опасности приходит к Турбиным за защитой и поддержкой.



Итак, дом Турбиных – это не просто жилище, «моя крепость», о которой мечтает Василиса, ограбленный в собственной квартире. Это не просто уют и тепло домашнего очага – это особая атмосфера любви и взаимопонимания. В жестоком и тревожном мире это островок добра, надёжное, защищённое от опасностей место, где можно поверить в то, что всё наконец будет хорошо и счастливо.