Сочинение Белая гвардия - Рассуждения о любви, дружбе, воинском долге на основе романа «Белая гвардия»

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Рассуждения о любви, дружбе, воинском долге на основе романа «Белая гвардия»"



Мать сказала детям: — Живите.



А им придется мучиться и умирать.



М. Булгаков



Михаил Афанасьевич Булгаков пришел в русскую литературу, казалось бы, с традиционными темами — любовь, дружба, семья, но дал им свое самобытное решение, драматическое звучание сложного переломного времени. Оттого его романы и повести пользуются неизменной популярностью у новых и новых поколений читателей.



В романе “Белая гвардия”, во многом автобиографическом, писатель рассуждает о непреходящих ценностях нашего I мира — долге перед родиной, друзьями, семьей.



В центре повествования дружная и интеллигентная, немного сентиментальная семья. Алексей, Елена, Николка Турбины втянуты в водоворот драматичных и судьбоносных событий зимы 1918-1919 годов в Киеве.



Украина того времени становится ареной ожесточенных 1боев между красноармейцами, немцами, белогвардейцами и петлюровцами.



Трудно было в то время разобраться, за кем идти, против кого выступать, на чьей стороне правда. И в начале романа (писатель показывает, как Алексей, Николка, их близкие (друзья Мышлаевский, Карась и просто знакомые по службе офицеры пытаются организовать оборону города, не пустить Петлюру, но, обманутые генштабом и союзниками, они получаются заложниками собственной присяги и чувства чести.



Полковник Малышев пытается спасти своих подчиненных от бессмысленной гибели, рассказав им о предательстве штаба и высшего командования.



Мышлаевский предлагает уничтожить орудия, склады боеприпасов, но полковник его останавливает, возражая: “Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жалею, что ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мной не говорить”.



С этого времени драматические события нарастают: ранен Алексей Турбин, едва не гибнет Николка, Елена жестоко обижена мужем, бежавшим вместе со штабом и немцами. Кажется, все рушится и нет спасения в этом мире, но они смогли сплотиться в своем уютном доме, привычной обстановке, среди старых и преданных друзей.



Булгаков не дает развернутой картины дома Турбиных, а лишь отдельные детали, которые подчеркивают теплоту, сердечность обстановки — “кремовые шторы на окнах, часы. . . тонк-танк и много-много книг”. Эта обстановка, знакомая с детства, умиротворяет, внушает спокойствие и уверенность, что вскоре все успокоится, надо лишь пережить это сложное