Сочинение Белая гвардия - Сны героев и их связь с проблематикой романа М. А. Булгакова «Белая гвардия»

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Сны героев и их связь с проблематикой романа М. А. Булгакова «Белая гвардия»"



«Белая гвардия» — произведение, продолжающее традиции «Войны и мира» Толстого в изображении истории и человека на фоне великих исторических событий. Булгакова интересует внутренний мир человека, попавшего в такой круговорот событий, когда трудно сохранять свое лицо, когда трудно оставаться самим собой. Роман Булгакова «Белая гвардия» посвящен событиям Гражданской войны. Сам Булгаков на допросе в ОГПУ в 1926 году показал: «Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением». Главный герой «Белой гвардии», Алексей Турбин, также сторонник монархии. Но для него это определяется не политикой, его не интересует борь'ба за власть. Он человек далекий от политики и любых исторических преобразований. Монархический строй для него близок и понятен, так как в этих условиях он и его семья жила, он вырос на этих идеалах. Война, исторические события, жестокость современного мира рисуется Булгаковым через близкие, простые и понятные любому образы. Это образ Города, Дома, Семьи. У Алексея, Елены, Николки есть Дом, который содержит не просто вещи — изразцовую печь, часы, играющие гавот, кровати с блестящими шишечками, лампу под абажуром, — а уклад жизни, традиции, включенность в общенациональное бытие. Дом Турбиных был возведен на «камне веры» в Россию, православие, царя, культуру. Текущие события в романе включены в общенациональное, большое время, в историю Руси.

В романе писатель показывает нам защитников и противников старого строя, но главный смысл романа не в том, чтобы поделить мир на хороших и плохих. Булгаков смотрит на события того времени уже после того, как они произойти, и может оценивать их объективно. Несмотря на свою приверженность идеалам старого, монархического строя, и то, что и он, и его семья оказались в том же положении, что и главные герои — он судит действия людей с общечеловеческих нравственных позиций. В любых исторических катастрофах у человека есть выбор. Булгаков дает понять, что люди, у которых есть моральные устои и нравственные ориентиры, в любых испытаниях останутся верны своей чести, совести, долгу перед Родиной. Поэтому в романе мы не найдем выражения авторских симпатий к кому-то из героев, только потому, что он принадлежит к «белым» или «красным». Булгаков оправдывает тех, кто был частью единой нации и воевал за идеалы офицерской чести, выступал против разрушения Отечества. Он дает понять читателю, что в братоубийственной войне нет правых и виноватых, все несут ответственность за кровь брата. Писатель объединил понятием «белая гвардия» тех, кто защитил честь русского офицера и человека.

Не давая в романе прямых авторских поучений и нравственно-философских размышлений, Булгаков очень часто позволяет героям прикоснуться к истине через сновидения. Так, например, Алексею Турбину снится Город. Мы знаем, что Город — полноценный герой романа. «Прекрасный в морозе и тумане. . . » — этот эпитет открывает «слово» о Городе и является главным в его изображении. Образ Города излучает необыкновенный свет — свет жизни, который поистине неугасим. Город стал сниться Турбину под утро. Он не назван нигде Киевом, хотя приметы его ясны, это просто Город, но с большой буквы как нечто обобщенное, вечное. Описан он именно в сновидениях героя: «Как многоярусные соты, дымился и шумел и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Улицы курились дымкой, скрипел сбитый гигантский снег. . . Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. . . Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра. . . Играл светом и переливался, светился и танцевал и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом». Великолепная, почти символическая картина, в которой соединились воспоминания юности, красота Города и тревога за его будущее, за судьбу каждого. В снах героя Город предстает истинным, настоящим, в противовес тому измученному революцией Городу, каким его видят герои в реальности. Ключевым моментом является сон Алексея Турбина, в котором он видит рай.

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