Сочинение Белая гвардия - Сны героев, их связь с проблематикой романа М.А. Булгакова «Белая гвардия»

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Сны героев, их связь с проблематикой романа М. А. Булгакова «Белая гвардия»"



Трагические события революции и братоубийственной гражданской войны отражались в русской литературе с разных точек зрения Пролетарские писатели изображали эту эпоху как борьбу народа за свое счастье, писатели, не разделявшие большевистских взглядов, рассматривали ее как национальную трагедию. Такую же' авторскую позицию занял и М. А. Булгаков, посвятив событиям 1918 года роман «Белая гвардия». Помимо непосредственного описания происходящего, изображения характеров героев и их мировоззрения большую роль в раскрытии авторской позиции играют сны героев. В снах высвобождается подсознание людей, им нередко придается особое, вещее значение, способность к предвидению событий и философское их осмысление. Бредовые, горячечные сны видит тяжело раненный Алексей Турбин -ему снится его спасительница Юлия, мучит сознание собственной вины и краха окружающего мира. Еще раньше, до ранения, катится «вещий сон» к постели Алексея Турбина, когда он засыпает с недочитанным томиком Достоевского. Это не случайно, именно «Бесы» -гениальная антиутопия великого писателя, где предвидятся последствия власти «социалистов»- крушение традиционных нравственных ценностей, насилие и несвобода. В сне Турбина смешались вымысел и явь, черты реальной действительности: неутоленная злоба в сердцах мужиков против немецкой оккупации и их надежды на земельную реформу, обещанную гетманом. Но гетман не в силах справиться с осуществлением той «вечной, чаемой мужиками» реформы, и ходили слухи, что справиться с этим могут только большевики - но у тех своя напасть, и мужики ненавидят Москву, «какая бы она ни была - большевистская ли, царская или еще какая». В этом видении Турбина сплетаются полусон-полуявь, но через этот фантастический сон раскрывается позиция автора: оставаться «над схваткой», осуждая насилие и террор в любых формах его проявления от стихийной до государственной. Во сне Турбин встречает в раю полковника Най-'Гурса и вахмистра Жилина, погибшего в 1916 году. Реальный Най-Турс еще жив, и предвестие его героической гибели поражает Алексея, но еще больше его поражает странная форма умерших: они теперь «в бригаде крестоносцев», от них исходит «райское сияние» и глаза их «чисты, бездонны, освещены изнутри». Апостол Петр впускает в. рай все воинство ц объясняет, что много места под красными звездами приготовлено для большевиков с Перекопа - и это еще неведомо Турбину в 1918 году Господь Бог, по объяснению Жилина, считает, что убиенные на поле брани все равны, а значит, война носит братоубийственный характер. А явление воплощенного гнева мужика с великой дубиной — развязывание теперь уже красного террора: некий старец-пророк прокаркал «что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина», а затем люди с красными бантами на груди пороли его шомполами. Неразрешимо: «ежели красные банты, то ни в коем случае недопустимы шомпола, а ежели шомпола — то невозможны красные банты. . . ». Сон Алексея Турбина сменился явью, и стало понятно, Что революционная эпоха не принесла народу долгожданной свободы и счастья, что в дальнейшем народу предстоит вынести еще более тяжелые испытания. Об этом же говорит и сон безымянного часового у бронепоезда «Пролетарий» в финале романа. Красноватая планета Марс — по имени бога войны - во сне у часового превращается в «небосвод невиданный», «весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании». Неизвестный всадник в кольчуге «братски наплывал» на часового, и часовой узнал в нем Жилина - своего соседа и земляка. Через сны часовой-красноармеец и доктор Турбин, перевязывавший Жилину смертельную рану, становятся по-своему братьями -через пролитую кровь, через страдания. Сон Василисы, домохозяина Турбиных, раскрывает его нравственную сущность - труса и скопидома. Василисе снится огород, богатый урожай, довольство, но свиньи сгоняют Василису с грядок, и тут же оказалось, что они «страшные - у них острые клыки. . ,». Угроза мещанскому благополучию - самый страшный сон домохозяина. А мальчику Петьке Щеглову снится самый простой сон - резвый бес и беззаботное счастье от сверкающего шара в руках. По мысли автора, перекликающейся со взглядами Ф. М, Достоевскогр, дети достойны лучшего будущего, дети - образ Христов, и не должна во имя революции пролиться слезинка ни одного ребенка. Страдания автора при виде его родной «грешной и окровавленной земли» должны искупить муки погибших людей, разных по своем) мировоззрению, ко ставших жертвами братоубийственной резни, Сны героев в романе более ярко и зримо раскрывают проблематику произведения и мировоззрение писателя.