Сочинение Белая гвардия - Тайники инженера Лисовича (анализ эпизода из главы 3, части 1 романа М.А. Булгакова «Белая гвардия»)

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Тайники инженера Лисовича (анализ эпизода из главы 3, части 1 романа М. А. Булгакова «Белая гвардия»)"



В сложных событиях переломного времени, в трагические дни войны наиболее часто встает перед человеком проблема нравственного выбора, и тогда характер героя раскрывается особенно полно и глубоко. Такова ситуация в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия», где описаны события страшной братоубийственной Гражданской войны. Не осуждая ни «белых», ни «красных», автор показывает, как и в такое трагическое время люди сумели сохранить верность нравственным критериям чести, добра и справедливости. Такими людьми в романе являются Турбины, полковник Малышев, полковник Най-Турс. Но всегда, во все времена были люди, заботящиеся только о своей материальной выгоде, но отнюдь не о духовном. Такой герой в романе - инженер Василий Лисович, домохозяин Турбиных. Его прозвище Василиса возникло из-за его же подписи, на которую он «сменил свой четкий почерк. . . из страха перед какой-то будущей ответственностью» в тревожном январе 1918 года. И хотя внешне он «чистый Тарас Бульба»: видный мужчина с пушистыми усами, - весь двор зовет его уничижительным женским именем. У Василия Ивановича есть жена Ванда, «ревнивая и костлявая», скупая настолько, что даже мышь в буфете проклинает ее скупость. Детей в этой семье нет — хозяева озабочены только жизнью для себя.



Глубокой ночью Василий Лисович бодрствовал в своем «чрезвычайно уютном кабинетике». Убедившись в том, что жена спит, он проверил запоры на дверях и завесил окна простыней и пледом. Он заботливо закрепил все английскими булавками, чтобы не было щелей, и не знал, на свою беду, что именно этим он привлек внимание уличного бродяги, который полчаса сидел на ветке акации, страдая на морозе, но через щель наверху наблюдая за инженером. Инженер прятал в тайнике под обоями запечатанный пакет, заклеивал обои, подбирая рисунок. Он делал все очень тщательно, аккуратно, у него все под замками, и он точно помнит, где что лежит. В этом тайнике - бриллианты, ордена, царские деньги разного достоинства. Другие ценности - в дровяном сарае; тоже все перечислено подробно, все координаты, надежно упаковано. Так же точно описан и третий тайник. Все это говорит о том, что Василиса - человек педантичный и осторожный: на портрете предок Василисы, писанный маслом, чиновник с орденом на шее, на столе статуэтка Александра II, в книжных шкафах русская классика, Брокгауз -Ефрон. Василиса понимает, насколько опасные теперь времена, когда власть в Городе переходит из рук в руки и неизвестно, чем все это кончится. Он далеко не герой, он обыкновенный обыватель, который дрожит за свою шкуру и за свое добро. Можно было бы посочувствовать этому совсем невоенному человеку и не осуждать его за трусость, но еще одна деталь подчеркивает, как дороги ему его материальные ценности. Разглядывая деньги «правителя» Лебiдя-Юрчика, Василиса обнаруживает несколько фальшивых бумажек. Когда он считал деньги, то он, «как всегда», оглянулся, а лицо его стало «боговдохновенным». Увидев же фальшивки, он побледнел, глаза его «убойно опечалились», но бумажки он не выбросил, а «бережно отложил» в сторону. Их он предназначил извозчику и на базар. Такая любовь к деньгам наглядно раскрывает сущность характера инженера Лисовича, его жадность и расчетливость. Домохозяин Василий Лисович в этом эпизода также противопоставлен Турбиным. Слыша над головой шаги, смех, звуки гитары, он жалуется, что нет ему покоя. Жизнь и веселье в квартире Турбиных резко контрастируют с сонной тишиной квартиры их домохозяина, где пахнет плесенью, «ворчливой сонной скукой» и целое семейство мышей трудится над кульком с сухарями, В страшном сне снится Василисе, что воры взломали его тайник, и он просыпается в холодном поту. Мысль отказать соседям от квартиры приходит ему на ум при звуках очередного гитарного перебора, но боязнь «ужасного времени» и необходимость защиты не позволяют ему на это решиться.



С помощью противопоставления разных человеческих характер ров глубже и ярче раскрывается позиция автора. Значение данного эпизода прежде всего в том, что тайники инженера Лисовича являются такой деталью, которая раскрывает внутреннюю сущность героя, его систему нравственных ценностей, а вслед за тем - и авторские симпатии и антипатии.

