Сочинение Белая гвардия - Тема любви в романе Булгакова "Белая гвардия"

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Тема любви в романе Булгакова «Белая гвардия»"



Тема любви всегда была, есть и будет одной из самых волнующих тем. Во все времена поэты, писатели, философы обращались к этой теме. А в наше время, когда войны следуют одна за другой, когда люди начинают забывать о том, что такое дружба, доверие, помощь, бескорыстие, эта тема очень актуальна. К тому же, на мой взгляд, именно в «Белой гвардии» тема любви раскрыта очень искренне, глубоко и многосторонне. Тема любви многогранна. Можно говорить и о любви к Родине, и о любви к женщине. Я остановлюсь на двух аспектах любви. Этим будет обусловлена структура моего сочинения. Первая часть будет посвящена любви и взаимоотношениям в семье Турбиных, вторая же — любви, соединяющей любящие сердца.



Роман Булгакова открывается величественным образом 1918 года: «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918 - й, от начала же революции Второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская вечерняя Венера и красный дрожащий Марс». Это небольшое вступление звучит довольно-таки угрожающе, словно предупреждая о тех испытаниях, которые ждут Турбиных. Эти звезды не просто образы, это образы-символы. И если расшифровать их, то можно увидеть, что уже в первых строках романа автор заявляет те темы, которые его волнуют: любовь и война.



Холодный и страшный образ 1918 года настораживает и даже пугает. И поэтому, когда на его фоне вдруг появляются Турбины, к ним сразу испытываешь чувство близости и доверия. Ты скорбишь вместе с ними, когда они навсегда прощаются с матерью, и волнуешься за их будущее. И этот контраст в самом начале романа, по-моему, не случаен. Булгаков резко противопоставляет эту семью всему образу 1918 года, который несет в себе ужас, смерть, боль. Мы отчетливо понимаем позицию автора по отношению к этой семье. Что такое семья? Семья — это круг людей бесконечно преданных и любящих друг друга. Это люди, объединенные кровными узами, для которых их союз — самое важное. Можно ли Турбиных назвать семьей? Безусловно. Более того: Турбины — это булгаковский идеал семьи. В них есть все лучшее, что может быть у по-настоящему крепкой семьи: доброта, простота, честность, взаимопонимание и, конечно же, любовь. Но Булгакову важно не только это. Ему дороги его герои, потому что они — люди дома. Свой дом, теплый и уютный, Турбины готовы защищать. «Дом в самом широком плане — город, Россию…» Именно поэтому карьерист Тальберг и трус Василиса, убежавшие и спрятавшиеся от всех забот в своей конуре, не могут быть членами этой семьи. Дом Турбиных — крепость, которую они оберегают и защищают только все вместе, сообща. Иначе быть и не может. И, конечно же, не случайно тогда обращение Булгакова к деталям церковной обрядности: отпевание матери, обращение Алексея к образу Богоматери, молитва Николки, который чудом спасся от гибели… Все в доме Турбиных проникнуто верой и любовью к Богу и к ближнему своему. Это заложено в них еще с детства, и это дает им силы противостоять насилию внешнего мира. Так как 1918 год таков, «…что ни одна семья, ни один человек не смогли избежать страданий и крови», не миновала сия чаша и семью Турбиных. На поверхности лежат два выхода: бегство — так поступает Тальберг, оставляющий жену и близких людей, или переход на сторону сил зла, что сделает Шервинский, предстающий в финале романа перед Еленой в образе двухцветного кошмара и рекомендующегося командиром стрелковой школы товарищем Шервинским. Но есть и третий путь — противостояние, на который вступают главные герои — Турбины. Это вера в любовь сплачивает семью и делает ее сильнее.



Булгаков говорит нам, что православие — неотъемлемая черта идеальной русской семьи. Возможно, что именно это и делает эту семью русской. И тогда понятно столь частое обращение Булгакова к церковной лексике, тогда слова из эпиграфа приобретают глубокий смысл: «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими…». Мы прекрасно знем, что эти строки — из Евангелия. Но автор никак не подписывает их. Почему? Потому что создается впечатление, что эти слова звучат из уст самих Турбиных. Вспомним строки из молитвы Елены: «Все мы в крови повинны, но ты не карай». Булгаков проводит эту семью через многие испытания, словно пытаясь проверить на прочность их союз. Но горе всегда лишь сближает еще больше. В такое страшное время, как 1918 год, они принимают к себе в семью человека, так нуждающегося в них, — Лариосика. Турбины заботятся о нем, как о члене своей семьи, пытаются согреть его своей любовью. И спустя некоторое время Лариосик и сам понимает, что не сможет жить без этой семьи, без этих добрых и открытых людей. Поэтому Турбины и притягивают к себе таких разных персонажей: Мышлаевского, Шервинского, Карася и Лариосика.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--