Сочинение Белая гвардия - Тема семьи и дома в романе Булгакова «Белая гвардия»

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Тема семьи и дома в романе Булгакова «Белая гвардия»"



Роман М. Булгакова «Белая гвардия», написанный в 1925 г . о Гражданской войне, охватывает период с декабря 1918 г . по февраль 1919 г . Старый мир рушится, и герои романа, русские интеллигенты, потрясенные событиями, изменяющими привычный уклад жизни, втянутые в борьбу между белыми, красными, немцами и петлюровцами, вынуждены принимать решения, влияющие на их дальнейшую жизнь. В центре внимания автора семья Турбиных, проживающих в Городе на Алексеевском спуске, символизирующая те духовные, нравственные идеалы, которые в этих условиях сохранить очень непросто.



Что же представляет дом Турбиных, каковы его традиции, какова атмосфера в доме, не только влияющая на взаимоотношения самых Турбиных и близких им людей, но и на их мысли, чувства, переживания и решения?



После смерти матери в семье остаются два брата – Алексей, доктор, шестнадцатилетний юнкер Николай и сестра Елена. Автор заставляет читателя задуматься о том, разрушится ли этот дом, исчезнут ли его устои, как рухнула Россия после отречения императора. И художник с большой любовью и теплотой описывает турбинский дом как островок домашнего тепла, уюта, согласия и понимания вопреки бушевавшим вокруг него страшным, кровавым событиям, чтобы показать, во имя чего должен жить человек и какие ценности для него важны.



Гражданская война завертела, смяла и покорежила судьбы людей, но не сумела уничтожить атмосферу турбинского дома: абажур на лампе, белую накрахмаленную скатерть, кремовые шторы, зеленную лампу над столом, мерный ход часов, голландскую изразцовую печь, цветы, музыку и книги.



Ларион, житомирский кузен Турбиных, очень верно заметил, что в этом уютном доме войны не чувствуется, потому что здесь живут милые, интеллигентные люди, заботящиеся друг о друге, старающиеся сохранить мирные традиции своего дома. И становится понятно, почему к этому дому так тянутся и Мышлаевский, и Студзинский, и Малышев, и Най-Турс. Излучает теплоту рыжеволосая Елена с головой, «похожей на вычищенную театральную корону», Николка с вечным «вихром», нависшим на правую бровь, и постаревший с 25 октября 1917 года Алексей.



Бешеный ураган революции не сумел нарушить добрых отношений этих искренних и честных людей, презирающих трусость, ложь и корысть.



По словам Николки, «честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что иначе нельзя будет жить на свете». Поэтому нам понятны метания Алексея в наступившие времена бесчестия и обмана, когда необходимо было решать, как жить дальше, что и кого защищать, с кем идти. Писатель передает искренние переживания своих героев в связи со сменой власти в Городе. На вечеринке Турбиных решается тот же вопрос: принимать или не принимать большевиков. И Турбины, и Мышлаевский, и Студзинский, и даже Лариосик колеблются, предполагают, тем более что на горизонте появляется новая сила в лице Петлюры. Они видят, что любой захват власти (будь то немцы, белые, большевики или петлюровцы) приводит к разрушению мирной жизни, семьи, дома, к гибели людей. Поэтому герои разочаровываются в своих руководителях. Решая проблему новой жизни, они не отказываются от истины, которая выше всего временного, они заставляют поверить в существование непреходящих нравственных ценностей. Ведь сумели Турбины принять и обогреть своей добротой и сочувствием Лариосика, смог Николка позаботиться о Най-Турсах, заслужить их благодарность. В этих людях есть ответственность за других. И в соответствии с истиной их добро оплачивается добром: незнакомая женщина, рискуя собственной жизнью, спасает Алексея Турбина. Зато с каким презрением относится Булгаков к Тальбергу, мужу Елены, за беспринципность и бесхарактерность: «Чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести». С какой нескрываемый ненавистью пишет о тех командирах, которые перед приходом Петлюры в город бросили армию, состоящую, кстати, из юнкеров, мальчиков-кадетов и студентов. Были и такие… Но были и полковник Малышев, Мышлаевский и Най-Турс. Дворяне, воспитанные на кодексе чести. С большим мастерством написана сцена, когда полковник Малышев узнает о бегстве гетмана, о предательстве командования. Узнает, и первое, что он делает, это распускает свой дивизион. Мгновенная реакция юнкеров – «измена». Малышева пытаются арестовать, и звучит вопрос (один из основных в романе): «Кого желаете защищать?» Настоящая человеческая драма раскрывается в этом маленьком эпизоде. Юнкера плачут. Плачут не только мальчики, которым не дали пострелять. Плачет «белая гвардия». Здесь трагедия личности, которую переживают все истинные интеллигенты в романе, и война для белых офицеров становится своеобразным чистилищем. Кто бежит? Гетман, Тальберг, командование, бросившее гвардию. Кто остается? Турбины «с вечно раскрытой партитурой «Фауста», Мышлаевский, Шервинский. Остаются лучшие. Они не могут расстаться со своей Родиной, со своим народом. А Родина для них, прежде всего, – дом, где царит добро, любовь, покой и уют.



Сколько человечности, простоты и мудрости в заключительных строках романа: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Мы исчезнем, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» Звезды, по Булгакову, – это истина, это те нравственные ценности, к пониманию и сохранению которых должны стремиться люди. Дом будет сохранен, когда будут сохранены его традиции, когда не будет войны, которая разрушает эти традиции, потому что не может быть оправданной войны, так как она не только уносит жизни людей, но и уничтожает то, во имя чего человек рождается: продолжение рода, создание дома, семьи и созидания.

