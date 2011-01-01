Сочинение Белая гвардия - Значение эпизода «Удивительное происшествие» в романе «Белая гвардия»

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Значение эпизода «Удивительное происшествие» в романе «Белая гвардия»"



Есть книги, удерживающие внимание лишь движением сюжета, динамизмом действий. Они легко читаются и тут же забываются. Но есть иные книги. Они заставляют думать и размышлять. Именно такие книги становятся верными спутниками жизни. К их числу я отношу роман М. Булгакова "Белая гвардия".



М. Булгаков – очень откровенный писатель. Его книги переполнены собственными переживаниями. А душа писателя – это океан мудрости и любви. Булгаков удивительно тонко и ненавязчиво стремится приблизить читателя к потоку своих мыслей, а также чувств своих героев. В романе "Белая гвардия" главной задачей для художника стал показ мироощущения героя, ставшего свидетелем крушения прежнего мира, ломки традиционных устоев. Очень важно для автора было также показать не столько исторические события, сколько их нравственную составляющую. Мне кажется, что эти темы лежат в основе эпизода, которому я дала название "Удивительное происшествие…"



Почему я выбрала такое название? Во-первых, эти слова принадлежат одному из главных персонажей эпизода - Николке Турбину. Именно его глазами мы видим все происходящие события. Так он охарактеризовал появление в доме нового жильца.



Во-вторых, название звучит одновременно и серьезно, и юмористически. Именно такое настроение возникает при чтении данного фрагмента.



В-третьих, разве не удивительно возвращение так долго ожидаемого старшего брата Алексея, которого уже оплакивали, считали погибшим. Удивительно и появление нового героя, который вносит в роман иные интонации и выражает авторскую позицию.



Это один из эпизодов, который расширяет и углубляет представление о героях романа, именно здесь, в 11 главе, начинают разрушаться идеалы и иллюзии прежних светлых лет, которыми жили герои. Они начинают прозревать и понимать, что по-прежнему жить нельзя.



Эпизод , по-моему, помогает лучше понять авторскую позицию. Для Булгакова дом с его устоями – это всегда незыблемая нравственная опора.



Очень важен этот фрагмент и для раскрытия внутреннего мира героев. Мы понимаем, что Николка Турбин – человек мужественный, готовый сделать все ради близких . Эти качества Булгаков глубоко ценил в людях.



Благодаря этому эпизоду читатель видит удивительное духовное единение автора со своими героями.



Здесь нашла отражение одна из важных идей М. Булгакова: "Надо безбоязненно глядеть в будущее. "



Именно с этих позиций я и хочу рассмотреть эпизод " Удивительное происшествие…"



Ему предшествует ряд очень важных событий, которые лучше помогают понять душевное состояние героев. Дивизия распущена, она не может отстоять Город, защищать нечего и некого. Но об этом не знают юнкера. "Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел двадцать восемь человек юнкеров и через весь Город провел их согласно маршруту. " Для Николки это был тот самый " момент , когда можно быть героем". Он был готов защищать до последнего свой Город, свой Дом, свою Семью. Но произошло "чудовищное". Город оставлен, сдан без боя, в панике бегут войска. Полковник Най-Турс ценой своей жизни спасает юнкеров от неминуемой гибели. Его смерть потрясла Николку, ему стало безумно страшно. Как загнанный зверь мечется Николка в поисках спасения и понимает, что Город и люди становятся чужими. Вот дворник Нерон готов сдать его петлюровцам, вот раздаются со всех сторон голоса :"С офицерами расправляются так им и надо". Эти события можно назвать переломными в жизни героя. Остается одно спасение – Дом. но и здесь нет покоя : брат Алексей еще не вернулся.



Ночью Николка вырезает большой крест и надпись на двери о смерти полковника Най-Турса. Так начинается эпизод. Заканчивается он тем, что доктор, обследовав и дав лекарство Алексею, обещает никому не говорить о его ранении и удаляется.



Эпизод начинается ночью.

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